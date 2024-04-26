「中女西面」伍韻婷｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

「中女西面」伍韻婷Juliana – 代表「福祿壽訓練學院」中的Professor Fuk阮兆祥隊成員，擁有豐富的表演經驗，專長於模仿多位外國明星，包括Taylor Swift、Britney Spears及Ariana Grande等。伍韻婷出身於落選港姐的背景，曾在跨國公司擔任財務及會計相關工作，並於2021年正式進入演藝圈。

