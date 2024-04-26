「中女西面」伍韻婷｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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「中女西面」伍韻婷Juliana – 代表「福祿壽訓練學院」中的Professor Fuk阮兆祥隊成員，擁有豐富的表演經驗，專長於模仿多位外國明星，包括Taylor Swift、Britney Spears及Ariana Grande等。伍韻婷出身於落選港姐的背景，曾在跨國公司擔任財務及會計相關工作，並於2021年正式進入演藝圈。
「中女西面」伍韻婷個人資料一覽
- 分組：Professor Fuk阮兆祥隊成員
- 代號：「中女西面」
- 姓名：伍韻婷Juliana
- 年齡：30
- 現時職業：落選港姐
- 專長：扮嘢系
- 學歷：UMass Amherst, 3.7 GPA – Cum Laude
「中女西面」伍韻婷個人簡介
2021年透過參選香港小姐入行。
「中女西面」伍韻婷表演履歷
主攻模仿外國明星，包括：Taylor Swift, Britney Spears, Ariana Grande, Stitch from Lilo & Stitch等
「中女西面」伍韻婷曾獲奬項及特別個人經歷
- 讀書時主修財務及會計的Juliana，曾在一家跨國玩具公司、傢具公司和科技初創公司擔任過財務分析師。
- 熱愛烹飪，曾參加糕點製作和中餐課程
- 曾連續三年在多項踏步比賽中獲得第一名和第二名
- 「中女西面」伍韻婷表演片段
圖片來源：TVB