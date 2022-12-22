嚴選10大唱歌最好聽既中學歌唱表演！皇仁仔浮跨最搶Fo、林家謙都上榜！

現年17歲的炎明熹在學校聖誕聯歡會上，以真名王佳恩獻唱《好想約你》，影片中的她歌聲悅耳動人，令台下師生為之著迷。近年都有不少中學生在學校活動中，大秀高超歌唱實力，近日就有網民在討論區嚴選出「十大唱歌最好聽既中學歌唱表演」，大家又覺得邊位學生唱得最好呢？