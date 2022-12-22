嚴選10大唱歌最好聽既中學歌唱表演！皇仁仔浮跨最搶Fo、林家謙都上榜！
1）皇仁書院 – 浮誇
近日有一段歌唱比賽短片在網上瘋傳，來自皇仁書院的一位男同學，在決賽中向高難度挑戰，演唱陳奕迅的《浮誇》，又淡定又有台風。不單獲得在場同學落力歡呼支持，不少網民包括歌唱老師Calvin都有有留言大讚！
2）救恩書院 – 記憶棉
要講到近年最轟動的中學歌唱比賽的影片，一定就要提跪地大唱《記憶棉》的救恩書院男學生！雖然同學在短短15秒內連破3次音，但依然獲現場觀眾和網民大讚，就連原唱MC張天賦都有在IG轉發鼓勵！
3）鄧顯中學 MC – 記憶棉
在歌唱比賽中演唱過《記憶棉》的學生，不只有救恩書院的男學生，在鄧顯中學音樂比賽中，呢位中四的女學生亦以演唱MC張天賦《記憶棉》一曲出戰，該位同學聲甜音又準，不少網民都大讚該學生的歌聲不做作之餘，又能感染到聽眾。
4）聖安當女書院 – 炎明熹 – 好想約你
《聲夢傳奇》17歲的炎明熹在學校聖誕聯歡會上，今年已經中六的她以真名王佳恩獻唱《好想約你》，影片中的她歌聲悅耳動人，令台下師生為之著迷。有網民更戲言：「呢位同學唱出炎明熹水準！」
5）沐恩中學 – 林欣彤 – 不公平
曾是沐恩中學學生的林欣彤，亦被網民翻出學生時期大唱《不公平》的影片。網民都留言讚中五時期的林欣彤已經歌藝出眾，有網民就比較喜歡林欣彤以前的唱腔：「以前好似無咁大鼻音」
6）宣道國際學校 – 姚焯菲 – 聖誕歌
雖然姚焯菲Chantel這段影片並不是歌唱比賽的影片，但依然獲大批網民激讚。修讀宣道國際學校的Chantel帶領一班同學唱聖誕歌。身穿清純校服的Chantel打頭陣，好青春啊！
7）黃棣珊紀念中學 -林家謙
「唱作歌王」林家謙十三年前在母校黃棣珊紀念中學聖誕聯歡會自彈自唱的影片，亦被網民翻出來討論。從影片中可見，林家謙當年在學校已經非常有人氣，同學稱林家謙為「王子」之外，台下尖叫聲都大得非常誇張！
8）聖公會聖本德中學- 麗英 – Love Story
小薯茄的「全死角美少女」麗英唱得兩嘴就嗰個粉絲都知道，但原來麗英中學時期開始已經非常唱得！有網民翻出麗英在母校聖公會聖本德中學歌唱比賽勇奪冠軍的影片，麗英當時唱Taylor Swift的《Love Story》，中四的麗英又可愛，唱歌又好聽！
9）中華基督教會蒙民偉書院 – 張敬軒 – 櫻花樹下
在中華基督教會蒙民偉書院歌唱比賽，唱張敬軒《櫻花樹下》一曲的男同學都被網民選為10大唱歌最好聽的中學表演之一。網民都留言大讚：「年紀輕輕唱到咁已經好勁」、「唱得好有感覺」，仲有網民讚呢位同學唱得好過周柏豪的翻唱版本！
10）蘇浙公學 – 一路向北
最後蘇浙公學的男同學在歌唱比賽唱《一路向北》一曲都受到網民熱捧，雖然有部分網民都笑言該位學生外表成熟，但歌聲方面，網民都留言大讚：「音色很好」、「衣服換下，肢體動作改下，颱風培養一哈，成了！」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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