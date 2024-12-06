中山美穗離世 近200萬銷量名曲曾由鄭秀文許志安翻唱《唯獨你是不可取替》
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日劇女王中山美穗於今日被發現倒斃在東京家中的浴室，終年54歲。中山美穗自1980年代起便成為日本娛樂圈的矚目焦點，不僅在演戲有卓越表現，她在音樂領域亦令人留下深刻印象。她的多才多藝讓她成為當時的青春偶像，並多次參與《紅白歌唱大賽》的演出，與工藤靜香、南野洋子、淺香唯並稱為「偶像四天王」。
中山美穗 名曲大賣183.3萬張
中山美穗的演藝生涯不僅限於電視劇和電影，她在音樂方面的成就同樣值得稱道。她不僅演唱了多部主演日劇的主題曲，還成功推出了多首熱門單曲。其中，《世界上還有誰比我更愛你》（世界中の誰よりきっと）是她最具代表性的作品之一，這首歌於1992年10月發行，由織田哲郎作曲，並與樂隊WANDS合作演唱。
《世界上還有誰比我更愛你》多次被翻唱
《世界上還有誰比我更愛你》不僅在日本大賣183.3萬張，其影響力更擴散至亞洲各地，華語版的翻唱包括許志安的《唯獨你是不可取替》、鄭秀文的《衝動點唱》、黎明詩的《敢恨敢愛》及王馨平與高明駿合唱的《今生註定》，並且被新加坡及韓國歌手翻唱成不同版本。
撰文：東方新地圖片來源：唱片封套