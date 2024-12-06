中山美穗離世 近200萬銷量名曲曾由鄭秀文許志安翻唱《唯獨你是不可取替》

日劇女王中山美穗於今日被發現倒斃在東京家中的浴室，終年54歲。中山美穗自1980年代起便成為日本娛樂圈的矚目焦點，不僅在演戲有卓越表現，她在音樂領域亦令人留下深刻印象。她的多才多藝讓她成為當時的青春偶像，並多次參與《紅白歌唱大賽》的演出，與工藤靜香、南野洋子、淺香唯並稱為「偶像四天王」。

