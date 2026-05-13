「中年危機三寶」席捲香港運動圈 揭令人瘋狂原因 連炎明熹陳庭欣都有份

Hyrox、馬拉松、匹克球——這3項運動近月在香港運動圈被封為「中年危機三寶」，吸引大批30至50歲打工仔瘋狂投入訓練。當連關智斌都現身Hyrox賽場，KOL蝦嫂Stephanie自認「三中其二」，這股中年運動熱潮背後藏著一個令人意想不到的心理密碼。