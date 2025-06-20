《中年好翻身》劇情：胡杏兒演最強小三 TVB轉播原名《蠻好人生》孫儷主演

由TVB重磅推出的都市劇《中年好翻身》（原名《蠻好的人生》）即將於6月24日起每週一至五21:30熱播！這部改編自同名小說的陸劇，由孫儷、胡杏兒、董子健及高鑫領銜主演，以保險業為背景，講述39歲職場女強人胡曼黎（孫儷 飾）在婚姻與事業雙重危機下逆境翻身的故事。作為香港觀眾，怎能錯過胡杏兒飾演的「最強小三」邱麗蘇與孫儷的火花四濺對決？以下為你拆解《中年好翻身》劇情亮點及追劇日曆！