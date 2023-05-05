中年好聲音紅白大戰｜9男 VS 9女對戰名單曝光 仲有蘇永康、JW加入戰團！

《中年好聲音紅白大戰》將於5月7日（星期日）晚上9時半舉行，與《Chill Club 推介榜年度推介22/23》打正對台，現時《紅白大戰》的對戰名單已曝光，白組9位男組員包括有梁浩銓、吳大強、周吉佩、羅啟豪、顏志恒、丁文俊、何博文、魏嘉信和涂家堯。