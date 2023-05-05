中年好聲音紅白大戰｜9男 VS 9女對戰名單曝光 仲有蘇永康、JW加入戰團！
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《中年好聲音紅白大戰》將於5月7日（星期日）晚上9時半舉行，與《Chill Club 推介榜年度推介22/23》打正對台，現時《紅白大戰》的對戰名單已曝光，白組9位男組員包括有梁浩銓、吳大強、周吉佩、羅啟豪、顏志恒、丁文俊、何博文、魏嘉信和涂家堯。
《中年好聲音紅白大戰》蘇永康、JW加入戰團
而紅組9位女組員包括有李泇霖、曹敏寶、李佳、龍婷、支嚳儀、李思林、林鉫徫、梁鎧庭和陳早怡。
肥媽繼續擔正做評判
此外蘇永康、JW王灝兒、吳偉豪、謝東閔亦會加入戰團！評判團方面，則繼續有肥媽（Maria Cordero）、周國豐、張佳添、伍仲衡，以及Eric Kwok（郭偉亮）。
5月7日有得睇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]綜藝資料或影片來源：[email protected]綜藝