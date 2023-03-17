中年好聲音丨評審團撞晒14年前《亞洲星光大道》 成功入行參賽者逐個數
《亞洲星光大道》口碑佳
網民如此懷念《亞洲星光大道》，全因參賽歌手真的個個實力非凡，當年亞視專程向台灣中視購入《超級星光大道》版權炮製而成，廣邀中港澳三地歌手參賽，更一辦就辦了五屆，當年的得獎參賽者有些順利進入娛樂圈，出過唱片又開過演唱會，有些則已離開娛圈重回老家工作，今次就特別盤點一下幾位《亞洲星光大道》的參賽者去向！
冠軍王羅力威 約滿英皇變湊仔公
羅力威是2009年《亞洲星光大道》第一季總冠軍，當年只得23歲的他，歌唱事業起步時算是最順利的一個，2010年憑親自作曲的《現實不重要》，即打入該年度叱咤樂壇我最喜愛男歌手及我最喜愛歌曲最後五強，風頭似十足《全民造星》出道即紅的姜濤！
2012年羅力威與亞視完約後，迅即加盟英皇娛樂，歷年來先後出過三張大碟及三張EP，可惜一直未能於紅館開個人演唱會。2011年開始與女歌手雨僑拍拖，最終修成正果於2018年結婚，兩人婚後十分恩愛，2020年即誕下大女Harper，今年情人節再宣佈細仔Harvey出世，直言家庭最重要的羅力威，過去三年鮮有作品推出，反而經常在老婆的YouTube頻道出現做湊仔公，羅力威今年與英皇約滿未有續約，但以其創作能力，相信很快會有新公司動向，即使不再唱歌，為其他歌手作曲、作詞、監製大碟都應不愁出路。
亢帥克回歸內地 捲入嗒粉絲誕子風波
來自廣州的亢帥克是《亞洲星光大道》的亞軍，在決賽當晚僅以0.1分之差而敗於羅力威手上，一直被網友指是劇本安排下的預設輸家。亢帥克其後簽約亞視成為歌手，擺脫做高速公路收費員的工作，更有亞視之子的稱號，與一眾「星光一班」歌手，齊唱改編自尹光歌曲而成的《Gimme Five》為亞視賀壽，大唱「亞洲 亞洲」飄出陣陣鄉土氣息！
2015年離開亞視後，曾自稱戶口僅餘20元，要問家人借錢租劏房居住過日子，其後加盟太陽娛樂，但事業未見起色，近年回歸大陸跑酒廊及參加國內的歌唱比賽。去年忽然再度人氣急升，全因ViuTV節目《晚吹 戀講嘢》邀請口罩小姐Liz上節目分享時，Liz稱曾與一名歌手拍拖，但遭對方暴力對待又問她攞錢使，該名歌手更偷食粉絲，並因此誕下一子！事後網民翻查資料，推斷該名歌手正是亢帥克，更揭發他與Liz曾有合照，事件即時令他的名字忽然翻Hit。
中大歌神蔡梓銘回歸中醫變加大碼
中大醫學院學生蔡梓銘，參加《亞洲星光大道》時年僅19歲，初賽時已獲肥媽力讚聲線好，最終獲季軍加入亞視。可惜一直只有一些主持、拍劇等工作。2016年初，亞視即將失去電視牌照時開始拖欠薪金，蔡梓銘追討欠薪追到上法庭，終成功申請與亞視終止合約。
蔡梓銘一面在亞視工作期間，同時成功註冊成為中醫師，近年他除了會在IG開咪唱歌之外，亦有出鏡在開電視、TVB《流行都市》、港台及新城等節目中做中醫嘉賓，近日又在中大校友節目中高調講自己有女朋友，認真搞笑，不過有不少一直跟隨蔡梓銘的網友，都紛紛指他未到中年（現年32歲）已發福至加大碼，中醫也應好好保養自己咁話！
陳蕾捱足14年 成星光一班最亮眼歌手
捱了14年，陳蕾這個隻身從廣州來港參加《亞洲星光大道》的18歲小妹妹，終於在香港樂壇捱出了一片天地，而這個捱更是她自己一手一腳打天下打回來的！當年在決賽中只得第四名的陳蕾，同樣簽了亞視，但出碟之路遙遙無期，於是陳蕾不斷磨練自己的歌藝同時，更四出參加音樂比賽爭取機會，2013年陳蕾與三位日本音樂人組隊，參加翻唱日本樂團ONE OK ROCK歌曲的比賽，2014年又回國內參加央視的《中國好歌曲》比賽，開始打響名堂。
雖然陳蕾一度簽約日本唱片公司Amuse，以為會打開國際市場，怎料因難頂公司約束而選擇一年後和平分手，並於2017年創立獨立音樂品牌「自由意志」自資出碟，終於在2018年開始，有歌曲打入叱咤樂壇流行榜，更連續三年獲唱作人銅獎！2019年簽約華納後，獲得更多資源做自己想做的創作，2020年首次獲叱咤女歌手銀獎，今年更首次憑歌曲《下流社會》打入 專業推介叱咤十大金曲第六位！這個原本梗頸四的小妹妹，一步一步走向Rock后之路！
譚杏藍變靚 轉營做KOL吸四十萬粉絲
早前宣佈與ToNick主音趙善恆（恆仔）結束十年情侶關係的譚杏藍（小花），其實同樣是星光一班的成員，她09年參加《亞洲星光大道》時只得20歲，在很早階段的第四集已遭淘汰，並在復活賽翻身失敗，仍獲簽約亞視做藝人，不時主持節目及演出劇集。
未知是否女大十八變，自2014年離開亞視回復自由身之後，小花就來個容貌大變身，不單止靚咗身材好咗。早在14年前開始攻YouTube Channel的譚杏藍，由教人化妝開始一路儲訂閱人數，現時訂戶已超過40萬，她又苦心經營IG，不時派福利大晒床照，Follower也超過42萬，但她卻從未出寫真集，反而有出版與愛貓生活的相集。她近年除了主攻社交平台之外，更開設了兩間健身室及美甲店。
班長李明憲闖《造星III》再出道
李明憲花名班長正是從《亞洲星光大道》的星光一班而來，本身是中韓混血兒的班長，在日本長大，又曾到韓國升學，雖然曾在韓國做模特兒，但最後回港教書期間，又參加《亞洲星光大道》入行，可惜在亞視想拍劇，但機會不多，結果兩年後主動離巢。
班長曾先後到無綫和ViuTV拍劇，包括劇集《四個女仔三個Bra》、《名門暗戰》、《水髮胭脂》、《嘆息橋》等等，又參演電影《拆彈專家》、《九龍不敗》等，但大多是不起眼角色，最終選擇於2020年參加《全民造星III》再出道，雖然於30強時遭淘汰出局，不過自《全民造星III》之後，班長演出機會增多，在ViuTV劇集《季前賽》中，飾演邱士縉（Stanley）的廣告公司老闆Howard，表現搶鏡。
鍾雪瑩能演能填 殺入金像獎
除了《亞洲星光大道》首季之外，仍然在行內打滾的還有不少第三季的參賽者，其中較為突出的是排第16位的鍾雪瑩，當年她參賽時只得15歲，她在第8集落敗之後，未有加盟亞視，反而入讀浸大傳理系，2017年開始在商台做DJ，又以藝名鍾雪開始演出一些「鮮浪潮」短片。
2019年鍾雪瑩演出ViuTV劇集《教束》，開始在影視圈中為人熟悉，2020年她參演電影《殺出個黃昏》，獲金獎像提名最佳新演員及最佳女配角，演技備受肯定。鍾雪瑩又以筆名鍾說為不少歌手填詞，作品包括ERROR節目《花姐ERROR遊》的主題曲《殺死我的經理人》、陳凱詠的冠軍歌《天生二品》、COLLAR出道第二首單曲《Never-never Land》等等超過40首作品。
曾贊學三戰歌唱比賽真人騷 入ViuTV圓夢
充滿決心要殺入娛圈的曾贊學（阿神），曾先後參加2010年亞視的《亞洲星光大道》第三季，排名14出局，2011年再接再厲參加無綫的《超級巨聲3》，惜未能入圍，之後曾簽一間小型娛樂公司，但機會不多。
到2018年再戰《全民造星》又在三十強止步。阿神當時原本有機會成為ERROR一份子，可惜又因為有其他合約在身，而錯失機會。最終阿神都有簽約ViuTV成為旗下藝人，現時主力擔任主持及演出ViuTV的劇集，最近就演出了《季前賽》飾演 [email protected]的老友阿龍，也有不少發揮。
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，經過一連幾個月龍爭虎鬥嘅比賽，終於進入尾段，12強名單分別是⋯⋯⋯⋯詳見：11強參賽者背景起底懶人包
《中年好聲音》10強戰邊個呼聲最大？
《中年好聲音》去年11月開播，經過一連幾個月龍爭虎鬥嘅比賽，終於進入尾段，由100人入圍到第五部曲次回合大唱譚校長金曲爭入12強。12強名單分別是⋯⋯詳見：11強參賽者背景起底懶人包
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