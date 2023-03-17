中年好聲音丨評審團撞晒14年前《亞洲星光大道》 成功入行參賽者逐個數

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》已到最後直路階段，今周開始播出十二強賽事，收視更節節上升。大家當然關心歌手晉級情況，不過一眾評判也獲網民特別留意，指眾人熟口熟面，似十足14年前亞洲電視舉行的《亞洲星光大道》的評審，當年同樣由肥媽、周國豐、張佳添擔任評審及導師，網友更笑指以為電視正在重播《亞洲星光大道》！