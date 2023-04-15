中年好聲音｜六強戰播放轉時間！專業歌手合唱 吳大強突襲韋綺姍引爆尖叫
《中年好聲音》六強戰的歌曲合唱名單
《一路上有你》李佳+谷婭溦
《一切也願意》龍婷+彭家麗
《我的快樂時代》顏志恒+吳浩康
《不要重播》羅啟豪+張崇德
《Tonight I Celebrate My Love For You》吳大強+韋綺姍
《留住我吧x情人》周吉佩+雷有輝以及
《Can’t Take My Eyes Off You》支嚳儀+林二汶
中年好聲音｜李佳谷婭溦連對靴都襯埋 「黑白雙煞」Look搶Fo
累積排名分數暫時最高的李佳，與谷婭溦合唱《一路上有你》，同樣細細粒的兩人以黑白雙煞Look上陣，造型上非常合襯，而兩人的歌聲同樣合拍，主持車婉婉笑言：「殺氣好強呀，開埋把聲好有震撼力！」肥媽笑謂：「使唔使咁襯呀，一個黑一個白，連對靴都襯埋，佢哋年齡有啲差距，會唔會唔合拍呢？但出到嚟好合拍喎，好多人合唱好似搶包山咁，但你哋兩個係幫到對方。」
中年好聲音｜龍婷、彭家麗《一切也願意》再有新突破被讚百變 二人玩跳唱神同步
累積排名分數暫時排第二的龍婷今回再有新突破，她與彭家麗跳唱《一切也願意》，兩人以黑色型格西裝Look上陣大晒性感舞姿，跳舞動作更是神同步，十足雙妹嘜，陳潔靈大讚龍婷夠大膽：「嚟到準決賽，仲可以咁大膽去改變自己形象，好鍾意你嗰種魅力。」張佳添則指樂於見到龍婷再次突破自己：「Show到畀我哋睇你係百變嘅，今次你嘅表演唔再係旺角Busking嘅歌手，而係舞台上面嘅歌手！」
中年好聲音｜吳大強跌落谷底Chur爆韋綺姍 台上玩「突襲」引爆尖叫
上集陷入危機的Bill哥哥吳大強化身緊張大師，瘋狂Chur爆韋綺姍練歌，令韋綺姍忍不住對他說：「你唔好整到我咁Stress啦！」去到正式比賽時，兩人以黑金Bling Bling造型上陣，外型上襯到絕，而表演去到尾聲時，Bill哥哥在台上玩突襲對韋綺姍做了一個大膽舉動，結果引爆全場尖叫不斷！究竟與韋綺姍鬧意見分歧的大強，最終又能否走出被淘汰的危機？
累積排名分數揭曉 2位90+選手誕生
至於累積排名分數暫時最低的支嚳儀，與林二汶合唱《Can’t Take My Eyes Off You》，今集「黃金戰衣」上身的支嚳儀重啟甜美Mode，在台上獻唱時又扭又跳，活力十足，惟支嚳儀比賽前失聲了三天，她賽前直言：「前幾日失咗聲， 好感恩今日有啲聲喇，我點都會盡力而為，就算走音我都要唱！」《中年好聲音》進入白熱化階段，七強選手實力不容忽視，有2位90+選手誕生，究竟哪兩位選手大爆發？
記得留意周日播出的《中年好聲音》，節目改於周日晚9點半翡翠台播出。
《中年好聲音》幾時進行總決賽？10強名單出爐？
《中年好聲音》總決賽雖然還未進行，但已落實在5月開演唱會，一眾選手在日前舉行記者招待會，並公佈演唱會售票詳情，大會更即場宣布決賽日期以及終極王者大獎⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》將會有邊幾位優勝選手？
在第16集選出了10強的同一天，無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，出席選手多達23位，包括⋯⋯按此看詳情