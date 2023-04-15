中年好聲音｜六強戰播放轉時間！專業歌手合唱 吳大強突襲韋綺姍引爆尖叫

《中年好聲音》總決賽前的「六強大戰」遇上香港電影金像獎直播，改於周日晚9點半翡翠台播出，敬請留意。第20集是爭入總決賽的第六部曲《歌手合唱！決賽前哨戰！》，七強選手聯乘七位專業歌手合唱爭入六強，專業歌手包括韋綺姍、彭家麗、雷有輝、張崇德、吳浩康、林二汶以及谷婭溦，陣容鼎盛，而本回合的嘉賓評審是資深歌手陳潔靈。