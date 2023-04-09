中年好聲音｜龍婷露肩裝十指緊扣丁文俊合唱甜到爆 肥媽：嘩，結婚呀？
《中年好聲音》第19集出場歌單：
《祝福》羅啟豪+區俊傑
《Happy Together》吳大強＋鮑聖光
《我的心裡只有你沒有他X忘記他》支嚳儀＋劉智衛
《選擇》龍婷＋丁文俊
《憑着愛》林鉫徫＋陳早怡
《朋友別哭》李佳+鄧家豪
《千載不變》顏志恒+魏嘉信
《童話》周吉佩＋曹敏寶
龍婷露肩裝晒知性美丁文俊害羞拖手
是集最吸睛的組合是龍婷＋丁文俊，於第12集合唱《因為愛情》傳緋聞的二人，再度合體獻唱《選擇》，龍婷以露肩裝上陣大晒知性美，丁文俊則官仔骨骨晒型格，兩人合唱期間除了深情對望外，唱到高潮時更來個十指緊扣，甜蜜指數爆晒錶，主持車婉婉笑言：「好似去咗一個婚禮咁！」她又追問丁文俊：「龍婷揀你呀，有咩感想？」丁文俊即害羞口窒窒說：「ER..ER…好多謝佢，打撈番我上嚟。」場面搞笑。
評判大讚「The Best Wedding Song」
對於兩人的演出，肥媽說：「出嚟嗰時，我話：『嘩，結婚呀？』」張佳添大讚兩人聲線有化學作用：「龍婷把聲可以帶出丁文俊最Man嘅位，丁文俊把聲又可以帶出龍婷好女人一面，兩個係Perfect Match，個表演係The Best Wedding Song。」惟伍仲衡另有意見：「丁文俊唱得唔夠溫柔同浪漫，所以我唔畀人情架！」巫啟賢則嫌兩人未夠了解歌曲：「用錯方式去唱，頭先以為自己去咗中央電視台嘅晚會，柔情蜜意唔見咗！」至於周吉佩＋曹敏寶這對組合造型同樣搶眼，兩人以白色Tone造型上陣，非常合拍。
吳大強再陷危機 與鮑聖光自彈自唱成致命傷
Bill哥哥吳大強+鮑大人鮑聖光的組合亦是亮點之一，兩大靚聲王終極合體獻唱《Happy Together》，齋睇牌面已相當有睇頭。今次Bill哥哥和鮑大人齊齊挑戰自彈自唱，惟彈結他上陣亦成為他們的致命傷，齊齊被批把聲唔入咪，肥媽說：「你哋揸結他唱歌，個咪離得太遠，如果用Mic Stand你哋都係要埋去唱。」
巫啟賢唔Buy、伍仲衡彈「冇Magic」
巫啟賢坦言：「我覺得你哋揸結他反而綁住咗喺度，好保守，只係喺一個好安全嘅範圍將呢隻歌交代咗出嚟，反而呢隻歌嘅精神出唔到。」伍仲衡則說：「唔覺得你哋係做緊同一個表演，同埋你哋把聲冇Magic。」上集獲得MVP、登上三甲的Bill哥哥，今次會否再陷危機？密切留意周日晚播出的《中年好聲音》。
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