中年好聲音｜龍婷露肩裝十指緊扣丁文俊合唱甜到爆 肥媽：嘩，結婚呀？

《中年好聲音》，逢周日晚8點半翡翠台播出。本周日（9日）播出的第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，八強參賽者邀請之前被淘汰的《中年好聲音》選手合唱作賽，本回合嘉賓評審是資深歌手巫啟賢。