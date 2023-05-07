中年好聲音｜71歲吳大強受訪期間突然暈倒 後腦著地急call白車送院

今天（7日）在將軍澳舉行了中年好聲音 · 夢想加場發佈會的活動，節目參賽的一眾選手，包括周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、支嚳儀等也有現身。而現年71歲的吳大強在節目中一唱成名，他也有現身這個活動。吳大強在活動進行期間，表現並無異樣，如常與司儀分享，又在台上獻唱，在活動尾聲更與眾人又唱又跳。