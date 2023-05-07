中年好聲音 吳大強

中年好聲音｜71歲吳大強受訪期間突然暈倒 後腦著地急call白車送院

最新娛聞
東方新地

廣告

今天（7日）在將軍澳舉行了中年好聲音 · 夢想加場發佈會的活動，節目參賽的一眾選手，包括周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、支嚳儀等也有現身。而現年71歲的吳大強在節目中一唱成名，他也有現身這個活動。吳大強在活動進行期間，表現並無異樣，如常與司儀分享，又在台上獻唱，在活動尾聲更與眾人又唱又跳。

中年好聲音 吳大強 《中年好聲音》一眾學員都有出席呢個活動。
《中年好聲音》一眾學員都有出席呢個活動。（圖片來源：大會提供）
中年好聲音 吳大強 現場都好激動。
現場都好激動。（圖片來源：大會提供）
中年好聲音 吳大強 吸引好多人嚟。
吸引好多人嚟。（圖片來源：大會提供）
中年好聲音 吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人，係佢哋令到我有呢個Motivation，無論成績係點都好，當贏咗架喇。」
據知吳大強現場好有精神。（圖片來源：TVB提供）

吳大強約半分鐘後恢復意識

活動結束後，據知吳大強在台邊接受訪問時，突然倒下並後腦着地，其半邊面亦因而插落台底，在場人士見狀隨即上前幫忙，在旁的曹敏寶亦被嚇得不知所措。據了解之後工作人員立即拎咗一幅布遮住吳大強，約半分鐘後，吳大強甦醒，恢復意識後示意沒事，工作人員亦隨即把他扶到後台休息，並立即召喚救護車將他送院。

中年好聲音 吳大強 TVB影到吳大強跌倒後的畫面。
TVB影到吳大強跌倒後的畫面。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
中年好聲音 吳大強 意識清醒。
意識清醒。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
中年好聲音 吳大強 工作人員睇下頭有冇事。
工作人員睇下頭有冇事。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
中年好聲音 吳大強 吳大強現場表演時精神好好。
吳大強現場表演時精神好好。（圖片來源：大會提供）

吳大強出事一刻影片

出事前影片曝光 吳大強提大家要注意身體健康

在出事前，吳大強在台上與司儀互動的時候，表示：「最緊要注意身體，最緊要身體好你就會唱好歌。」另外司儀問到會否與兒子父子檔，他說：「我希望，如果有呢個機會我會豁出去嘅。」

中年好聲音 吳大強 仲同大家講要身體健康。
仲同大家講要身體健康。（圖片來源：YouTube）
中年好聲音 吳大強 有跳埋舞。
有跳埋舞。（圖片來源：YouTube）

出事前影片曝光

TVB外事部交代吳大強狀況 指送院後證實身體無礙

TVB外事部在5時50分向傳媒交代吳大強身體狀況，寫道：「吳大強今(7日)午出席《中年好聲音夢想成真演唱會》宣傳活動時暈倒，公司已即時召喚救護車送其往將軍澳醫院作詳細檢查，現已證實身體無礙。演唱會主辦單位TMG正調整其工作量及安排，在此期間騰出更多時間讓其好好休息。」

曾志偉曾希望吳大強與吳偉豪父子檔拍廣告

吳大強參加《中年好聲音》成為熱門，曾志偉早前受訪曾表示已有不少客戶想接洽吳大強邀請拍廣告，近日仲有傳Bill哥哥收到拍劇邀請，其兒子吳偉豪 就話聽過消息，佢仲話父子檔上陣完全冇問題，仲話如果演出父子以外嘅關係就會更加有趣，但「爭女」角色就似乎機會不大喇。

中年好聲音 吳大強
（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
中年好聲音 吳大強 吳大強 吳大強亦坦言其他選手都會使出渾身解數，自己亦當然會盡力而為
早前為決賽練習。（圖片來源：東張節目截圖）
中年好聲音 吳大強 中年好聲音 Bill哥哥吳大強個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破415萬
吳大強個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破415萬（圖片來源：TVB提供）

車婉婉曾為Bil哥哥身體狀況表擔心

其實早在總決賽後的訪問中，車婉婉已透露節目對吳大強體力是一項挑戰，車婉婉在分享感想時提到，直播綵排期間見Bill 哥哥身處寒冷的錄影廠長時間排練，已為其感到擔心，單是一場直播騷已如此，可想而知下周三場演唱會對71歲的老人家構成多大壓力。

中年好聲音 吳大強 中年好聲音紅白大戰 許文軒、車婉婉擔任主持。
（圖片來源：TVB提供）

《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？

《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包

《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？

無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

讀者留言

熱門文章

 