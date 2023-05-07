中年好聲音｜71歲吳大強受訪期間突然暈倒 後腦著地急call白車送院
吳大強約半分鐘後恢復意識
活動結束後，據知吳大強在台邊接受訪問時，突然倒下並後腦着地，其半邊面亦因而插落台底，在場人士見狀隨即上前幫忙，在旁的曹敏寶亦被嚇得不知所措。據了解之後工作人員立即拎咗一幅布遮住吳大強，約半分鐘後，吳大強甦醒，恢復意識後示意沒事，工作人員亦隨即把他扶到後台休息，並立即召喚救護車將他送院。
吳大強出事一刻影片
出事前影片曝光 吳大強提大家要注意身體健康
在出事前，吳大強在台上與司儀互動的時候，表示：「最緊要注意身體，最緊要身體好你就會唱好歌。」另外司儀問到會否與兒子父子檔，他說：「我希望，如果有呢個機會我會豁出去嘅。」
出事前影片曝光
TVB外事部交代吳大強狀況 指送院後證實身體無礙
TVB外事部在5時50分向傳媒交代吳大強身體狀況，寫道：「吳大強今(7日)午出席《中年好聲音夢想成真演唱會》宣傳活動時暈倒，公司已即時召喚救護車送其往將軍澳醫院作詳細檢查，現已證實身體無礙。演唱會主辦單位TMG正調整其工作量及安排，在此期間騰出更多時間讓其好好休息。」
曾志偉曾希望吳大強與吳偉豪父子檔拍廣告
吳大強參加《中年好聲音》成為熱門，曾志偉早前受訪曾表示已有不少客戶想接洽吳大強邀請拍廣告，近日仲有傳Bill哥哥收到拍劇邀請，其兒子吳偉豪 就話聽過消息，佢仲話父子檔上陣完全冇問題，仲話如果演出父子以外嘅關係就會更加有趣，但「爭女」角色就似乎機會不大喇。
車婉婉曾為Bil哥哥身體狀況表擔心
其實早在總決賽後的訪問中，車婉婉已透露節目對吳大強體力是一項挑戰，車婉婉在分享感想時提到，直播綵排期間見Bill 哥哥身處寒冷的錄影廠長時間排練，已為其感到擔心，單是一場直播騷已如此，可想而知下周三場演唱會對71歲的老人家構成多大壓力。
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
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