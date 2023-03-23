中年好聲音10強戰｜吳大強揀錯歌再陷危機 甜美林鉫徫遭肥媽狠批
《中年好聲音》新賽制 增設累積排名＋回合MVP
《中年好聲音》10強戰由今個回合開始，緊接之後連續三個回合均 增設累積排名分，每個回合獲得第一名的選手，可獲累積排名分10分，第二名的選手則可獲9分，如此類推，每個回合均會選出回合MVP，獲MVP殊榮者可額外獲得2分。每個回合累積排名分數最低選手將被直接淘汰，如出現累積排名分同分情況，該回合最低分者會被淘汰；換言之經過四個回合比賽後，最終將剩下六強選手。
10強激戰第一回由吳大強打頭陣
十強首個回合出場序將根據參賽者年齡由高至低排起，故此第17集打頭陣者將是大熱門吳大強Bill哥哥！是集歌單為：吳大強《L.O.V.E.》、丁文俊《網中人》、李佳《上海灘》、顏志恒《摘星》、龍婷《焚心以火》、涂家堯《當年情》、林鉫徫《問我》、羅啟豪《奮鬥》、支嚳儀《愛定你一個》及周吉佩《畫出彩虹》。
舒文評吳大強：好慢好悶咁
以「療愈」見稱的Bill哥哥，是次搖曳台風歸位又唱又跳之餘，更大送心心，非常討喜。雖然Bill哥哥傾情 獻唱，但評審們卻唔多受落，出名嚴格的嘉賓評審舒文便直指Bill哥哥欠變化：「成件事最要好啲係La La La嗰段，因為La擺得太低，變咗好似好慢好悶咁。」
周國豐建議吳大強搵四名仔仔助陣
周國豐則直指Bill哥哥關鍵失分是「一個頂幾個」，並笑言應該請四名仔仔助陣：「一個人頂晒呼吸方面會出現難題，不如你搵埋你嗰四個仔喺後面幫手，佢哋唔唱，淨係La La La同幫手跳舞，畫面都肯定好正。」到底Bill哥哥最終會否因一時失手大熱倒灶呢？
顏志恒編曲失手遇滑鐵盧
今集賽果可算是出人意表，除了Bill哥哥，另外三位人氣選手顏志恒、林鉫徫及周吉佩亦先後出狀況。一心以勵志Tone獻唱擇星的顏志恒，雖然想以歌詞「星遠望似高，卻未算高，我定能摘到」強調勇敢追夢的心，可惜卻因編曲時未有留意歌詞中的故事性，而遇上滑鐵盧，周國豐表示：「唔可以隨便改結構，影響咗故事性，帶唔出應有嘅Message」，伍仲衡亦說：「你有時改咗啲Phrasing好怪，又唔會令我覺得好聽咗。」肥媽更直指志恒咬字有問題。
周吉佩被要求升一度重唱
至於自彈自唱、Rock爆上陣的周吉佩，雖然表演極盡視聽之娛，但卻因選錯Key失卻不少分數，並遭舒文即場要求升一度重唱一段，情況同樣令人擔心。
林鉫徫遭肥媽狠批：聽到我毛管戥
而早已被認定是唱得之人的林鉫徫，是集將告別招牌「肉緊」及「壓逼感」，轉Style以甜美風獻唱《問我》，雖然笑容甜美兼傳遞出滿滿正能量，但肥媽似乎並不受落，搞笑叫鉫徫「唔好玩嘢」：「首歌真係唔係你（唱開嗰種），我都要望吓你係咪搞錯咗。依家哩，嚟到十強唔好玩咁多嘢，你仲要再吊起咗把聲，問我乜乜乜，邊度好聽啫；你要有你自己，聽到我毛管都戥埋。」
肥媽扮嬌俏引舒文動殺機
肥媽邊說邊歌癮大發，除模仿鉫徫以嬌俏Tone唱了數句《問我》，還臨場加演「數白欖版」；雖然肥媽玩得開心，但卻遭舒文潑冷水謂：「好彩肥媽你頭先扮嗰個聲唱兩句咋，你唱多一句我動殺機架喇。」
常見問題
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