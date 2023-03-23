中年好聲音10強戰｜吳大強揀錯歌再陷危機 甜美林鉫徫遭肥媽狠批

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》自播出以來除了收視節節上升，網上曝光及觀看率亦先後報捷，截至剛過去周末，《中年》網路平台曝光率亦超過2億，觀看率接近3,000萬，成績斐然，本周日（26日）晚播出的第17集，《中年》將進入十強激戰首個回合《煇黃經典》，賽制方面亦有新玩法。