中年好聲音 吳大強

中年好聲音｜吳大強遭Eric Kwok 借肥媽對白狠批 龍婷贏盡好評

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《中年好聲音》周日晚播出的第16集，展開「第六部曲 故事之歌」下半場，一眾參加者為爭入10強展開生死鬥，最低分選手會被淘汰，《聲夢》導師Eric Kwok的評語特別有爭議⋯⋯

今集出場名單如下：

  • 林鉫徫《好人》
  • 吳大強 《Killing Me Softly》
  • 李佳《我只在乎你》
  • 龍婷《飄洋過海來看你》
  • 涂家堯《我們》
  • 曹敏寶《P.S.我愛你》

今集《中年好聲音》6位出戰選手，與上集6位一樣，分享各自要面對的人生課題，上一集支嚳儀（Venus）、周吉佩（吉吉）獲得最高分82分，至於僅獲得70分的梁浩銓則被淘汰，今星期輸到哪一位被淘汰，令人關注！

中年好聲音｜吳大強唱 《Killing Me Softly 》懷念初戀被質疑

今集最惹人期待的是《中年好聲音》熱門吳大強（Bill哥哥）的故事及課題，令人意外的，吳大強選擇分享的，竟然「是少男十五十六時」的愛情經歷！原來大強年青時曾被一名在街頭表演的「如花少 女」吸引，可惜因為當年沒有勇氣主動搭訕，以致「飲恨」至今；為了懷緬當年那份青澀，吳大強選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意：

「女仔十八 一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就 冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」

中年好聲音 吳大強 為了懷緬當年那份青澀，吳大強選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意。
為了懷緬當年那份青澀，吳大強選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意。（圖片來源：中年好聲音）
中年好聲音 吳大強 吳大強又說，自己經常教導四名兒子要抓緊機會：「唔係淨係對女士，任何事情一有機會， 你覺得有益就應該即刻去做，寧願試過都唔好錯過。」
吳大強又說，自己經常教導四名兒子要抓緊機會：「唔係淨係對女士，任何事情一有機會， 你覺得有益就應該即刻去做，寧願試過都唔好錯過。」（圖片來源：中年好聲音）
中年好聲音 吳大強 今次選唱英文金曲，意外地被狠批。
今次選唱英文金曲，意外地被狠批。（圖片來源：中年好聲音）

Eric Kwok 狠批吳大強「不夠感情」

是集吳大強繼續大晒「療愈系」唱功，不過今次卻出現不少負評，當中以資深音樂人 Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠，直指大強整首歌變化欠奉：

「我用咗肥媽嗰招，就係攞嘢食（肥媽在旁即作狀喊打），如果我攞嘢食，即係你冇 fully capture 我 attention，咁我真係攞咗兩次嘢食。我唔係好 feel 到你諗緊個女仔，我淨係 feel 到你唱緊隻歌。」

到底大強會否因而大熱倒灶？

中年好聲音 吳大強 Eric Kwok郭偉亮）的評語最為兇狠
Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠（圖片來源：中年好聲音）
中年好聲音 吳大強 吳大強的獻唱意外地被多位評判批評。
吳大強的獻唱意外地被多位評判批評。（圖片來源：中年好聲音 ）

Jay林鉫徫唱《我們》 對「男人婆」標籤感不快

這邊廂大強被指「不夠感情」，那邊廂的林鉫徫（Jay）及涂家堯不但充滿感情，二人更不約而同唱至眼濕濕含淚收場。先說歌唱導師林鉫徫（Jay），經常被標籤「男人婆」的她，選唱《我們》，在接受製作組深度訪問時已忍不住哽咽：「睇完（網路對我唱歌嘅評語）我自己都要啲時間去消化，通常講我肥咯，或者唔知我係男定女，或者合唱時會覺得我係唱得 好，不過話唔想睇到個畫面。」雖然多番備受攻擊，但鉫徫依然希望能保持善 良，並學會愛自己：

「我揀呢首歌係想提醒自己要繼續保持善良，亦都希望可以將個重心放番喺自己度，唔再理人哋嘅目光。」

林鉫徫獲讚唱出真感情。

大隻仔涂家堯剖白離婚心聲

至於大隻仔涂家堯選唱側田的《好人》，大方分享了當年離婚點滴，任職婚紗銷售員的他表示：「細到大對於結婚，都覺得係一生一世。本身我唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，話我浪費咗佢6年時間，聽到我覺得冇乜挽回嘅餘地⋯⋯」家堯更指 為了不想家人擔心，確是度過了段難熬的日子。

中年好聲音 吳大強 任職婚紗銷售員的39歲涂家堯，被前妻直指話「浪費咗佢6年時間」，聽到覺得冇乜挽回嘅餘地⋯⋯
任職婚紗銷售員的39歲涂家堯，被前妻直指話「浪費咗佢6年時間」，聽到覺得冇乜挽回嘅餘地⋯⋯（圖片來源：中年好聲音）

涂家堯唱《好人》獲伍仲衡好評

製作組還請來了涂媽媽分享對兒子及兒子離婚一事時看法，畫面及內容充滿了愛與啟發。用上真感情獻唱的二 人，同時獲得不少正評，其中張佳添大讚鉫徫終於有「追聽性」：

「不嬲知你唱得，但我今日最開心係我開始聽到你嘅力量冇乜壓迫感，之前你係好唱得，但有 壓迫感，去到後面會覺得夠喇，但今日聽到後面會好 enjoy。」

中年好聲音 吳大強
（圖片來源：中年好聲音）

家堯則獲得「閹尖達人」伍仲衡的好評：「你感動到我，因為成首歌你係用真誠唱出嚟，冇話要用 任何技巧，當然喺技巧上係有啲沙石嘅。我特別鍾意你個 verse，你好似喺我耳仔 旁邊細細聲同我講嘢⋯⋯我好少畀 17 分。」喜獲正評的鉫徫與家堯到底今集能否憑好表現順利晉級？

中年好聲音 吳大強 伍仲衡將批評某選手「高音無穿透力」，到底是誰呢？
伍仲衡將批評某選手「高音無穿透力」，到底是誰呢？（圖片來源：中年好聲音 ）
中年好聲音 吳大強 龍婷今次收埋咗佢嘅「絕招」，選唱李宗盛作品《飄洋過海來看你》，反而贏盡好評。
龍婷今次收埋咗佢嘅「絕招」，選唱李宗盛作品《飄洋過海來看你》，反而贏盡好評。（圖片來源：中年好聲音）
中年好聲音 吳大強 李佳《我只在乎你》嘅演繹方式相當特別，值得留意。
李佳《我只在乎你》嘅演繹方式相當特別，值得留意。（圖片來源：中年好聲音）
中年好聲音 吳大強 曹敏寶獻唱《P.S.我愛你》送給愛女。
曹敏寶獻唱《P.S.我愛你》送給愛女。（圖片來源：中年好聲音）

再淘汰一人！十強即狀誕生！

常見問題

《中年好聲音》幾時進行總決賽？

節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，經過一連幾個月龍爭虎鬥嘅比賽，終於進入尾段，12強名單分別是⋯⋯⋯⋯詳見：11強參賽者背景起底懶人包

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圖片來源：TVB

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