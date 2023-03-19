中年好聲音｜吳大強遭Eric Kwok 借肥媽對白狠批 龍婷贏盡好評
今集出場名單如下：
- 林鉫徫《好人》
- 吳大強 《Killing Me Softly》
- 李佳《我只在乎你》
- 龍婷《飄洋過海來看你》
- 涂家堯《我們》
- 曹敏寶《P.S.我愛你》
今集《中年好聲音》6位出戰選手，與上集6位一樣，分享各自要面對的人生課題，上一集支嚳儀（Venus）、周吉佩（吉吉）獲得最高分82分，至於僅獲得70分的梁浩銓則被淘汰，今星期輸到哪一位被淘汰，令人關注！
中年好聲音｜吳大強唱 《Killing Me Softly 》懷念初戀被質疑
今集最惹人期待的是《中年好聲音》熱門吳大強（Bill哥哥）的故事及課題，令人意外的，吳大強選擇分享的，竟然「是少男十五十六時」的愛情經歷！原來大強年青時曾被一名在街頭表演的「如花少 女」吸引，可惜因為當年沒有勇氣主動搭訕，以致「飲恨」至今；為了懷緬當年那份青澀，吳大強選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意：
「女仔十八 一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就 冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」
Eric Kwok 狠批吳大強「不夠感情」
是集吳大強繼續大晒「療愈系」唱功，不過今次卻出現不少負評，當中以資深音樂人 Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠，直指大強整首歌變化欠奉：
「我用咗肥媽嗰招，就係攞嘢食（肥媽在旁即作狀喊打），如果我攞嘢食，即係你冇 fully capture 我 attention，咁我真係攞咗兩次嘢食。我唔係好 feel 到你諗緊個女仔，我淨係 feel 到你唱緊隻歌。」
到底大強會否因而大熱倒灶？
Jay林鉫徫唱《我們》 對「男人婆」標籤感不快
這邊廂大強被指「不夠感情」，那邊廂的林鉫徫（Jay）及涂家堯不但充滿感情，二人更不約而同唱至眼濕濕含淚收場。先說歌唱導師林鉫徫（Jay），經常被標籤「男人婆」的她，選唱《我們》，在接受製作組深度訪問時已忍不住哽咽：「睇完（網路對我唱歌嘅評語）我自己都要啲時間去消化，通常講我肥咯，或者唔知我係男定女，或者合唱時會覺得我係唱得 好，不過話唔想睇到個畫面。」雖然多番備受攻擊，但鉫徫依然希望能保持善 良，並學會愛自己：
「我揀呢首歌係想提醒自己要繼續保持善良，亦都希望可以將個重心放番喺自己度，唔再理人哋嘅目光。」
林鉫徫獲讚唱出真感情。
大隻仔涂家堯剖白離婚心聲
至於大隻仔涂家堯選唱側田的《好人》，大方分享了當年離婚點滴，任職婚紗銷售員的他表示：「細到大對於結婚，都覺得係一生一世。本身我唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，話我浪費咗佢6年時間，聽到我覺得冇乜挽回嘅餘地⋯⋯」家堯更指 為了不想家人擔心，確是度過了段難熬的日子。
涂家堯唱《好人》獲伍仲衡好評
製作組還請來了涂媽媽分享對兒子及兒子離婚一事時看法，畫面及內容充滿了愛與啟發。用上真感情獻唱的二 人，同時獲得不少正評，其中張佳添大讚鉫徫終於有「追聽性」：
「不嬲知你唱得，但我今日最開心係我開始聽到你嘅力量冇乜壓迫感，之前你係好唱得，但有 壓迫感，去到後面會覺得夠喇，但今日聽到後面會好 enjoy。」
家堯則獲得「閹尖達人」伍仲衡的好評：「你感動到我，因為成首歌你係用真誠唱出嚟，冇話要用 任何技巧，當然喺技巧上係有啲沙石嘅。我特別鍾意你個 verse，你好似喺我耳仔 旁邊細細聲同我講嘢⋯⋯我好少畀 17 分。」喜獲正評的鉫徫與家堯到底今集能否憑好表現順利晉級？
再淘汰一人！十強即狀誕生！
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
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《中年好聲音》10強戰邊個呼聲最大？
《中年好聲音》去年11月開播，經過一連幾個月龍爭虎鬥嘅比賽，終於進入尾段，由100人入圍到第五部曲次回合大唱譚校長金曲爭入12強。12強名單分別是⋯⋯詳見：11強參賽者背景起底懶人包