中年好聲音丨涂家堯賣慘後出局無運行 肥媽認親認戚撩高分吳大強
吳大強獲最場最高分車婉婉：以為城城嚟咗添
上一回僅排第七的吳大強Bill哥哥，是集來個絕地大反擊，戴上帽子的他獻唱Bossa Nova版的《月亮代表我的心》，表演期間更大擺Michael Jackson招牌甫士，表現令人驚艷，主持車婉婉笑言：「啱啱以為城城（郭富城）嚟咗添！」對於吳大強的演出，杜德偉大讚：「我頭先係完全畀你溶化咗，作為一個表演者，最緊要係要有Signature，Bill哥你完全做得到，每個人都記得你嘅形象，你今晚係大贏家。」張佳添則笑言：「大強每次都Prove到你係一個True Entertainer，一個71歲嘅Uncle擺個Michael Jackson嘅Pose，我諗我都做唔到。」肥媽聞言即認親認戚說：「咩Uncle呀，我Brother嚟架，唔通我叫Auntie呀？」場面搞笑。最終吳大強獲得全晚最高分89分，兼獲得本回合MVP，累積分數由上回合的4分飆升至16分，登上第三位，認真犀利！至於累積分數頭兩位的參賽者，分別是19分的李佳和18分的龍婷，頭三甲的比分咬得相當緊。
龍婷有突破獲激讚
龍婷和周吉佩同樣獲得昨晚一集第二高分84分，表現亮眼。化身Rock妹的龍婷一改甜美作風，Rock爆獻唱《特別的愛給特別的你》，張佳添大讚：「表演睇得好開心，睇到幾樣嘢係以前冇睇過，第一係力量，第二係動感，第三係假音，第四係奔放，雖然未去到狂野但我收貨，一直好想喺龍婷身上睇到一樣嘢，就係突破，今日我睇到。」肥媽則說：「我係畀得好高分，佢就穿透到我，穿唔穿透到佢（暗指伍仲衡），我就唔知！」「穿透力魔人」伍仲衡即笑言：「條褲都透埋！」自彈自唱《我願意》的吉吉，雖然獲得的分數不俗，惟他被批表演時經常乸埋塊面，肥媽教路並再度「追擊」伍仲衡說：「只要你望住三個點，所有人都會覺得你望住佢，同埋你唔使睇住我哋個樣，有啲人（指着伍仲衡）個樣真係會嚇親你！」吉吉笑言：「伍Sir真係有少少。」肥媽再激動說：「我冇講佢呀，係你講佢咋，你咁樣屈我？」引得全場爆笑。
涂家堯賣慘後慘被出局
至於獻唱《味道》的涂家堯昨晚獲得78分，最終累積排名分僅獲5分，成為累積分數最低分的選手，因而被淘汰。涂家堯坦言參加《中年好聲音》為他贏得寶貴友誼，並笑言能在伍仲衡手上拎過17分感到高興，但心中仍留有遺憾，他說：「每一Round都希望我獨唱嘅歌，張佳添老師係Proud of我嘅，雖然暫時做唔到，但希望喺第二啲舞台可以做到。」張佳添回應說：「其實我係Proud of你，你要明白分數只係你當晚嘅表現，但整個《中年好聲音》，我真心Proud of你！」場面感人；昨晚八強正式誕生，分別是龍婷、周吉佩、李佳、支嚳儀、顏志恒、吳大強、羅啟豪及林鉫徫。
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