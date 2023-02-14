中年好聲音︳吳大強自吹自唱掀高潮 69歲單身肥媽嗒糖撩人夫：「你好靚仔」

無綫綜藝節目《中年好聲音》，從開播起已成全城熱話，收視穩步上揚，上週隨賽事進入第四回合《導師分組賽！絕境生還戰！》決勝階段，錄得跨平台直播收視最高22.5點（145萬觀眾），節目的網上曝光次數更突破1億大關。《中年好聲音》最高齡的參賽者吳大強(71歲)表現凌厲，大獲評判稱讚，人氣急升變城中關注，去集更出必殺武器狂冧肥媽，成全集亮點。