中年好聲音︳吳大強自吹自唱掀高潮 69歲單身肥媽嗒糖撩人夫：「你好靚仔」
吳大強口琴自吹自唱廣東歌 肥媽嗒糖撩爆讚人靚仔
71歲的吳大強唱功向來出眾，多集成功俘虜評判的心。向來唱開英文歌的吳大強，去集罕有挑戰廣東歌《浪子心聲》，表現依然無可挑剔，唱到一半他出動兩大秘密武器拉分：「吹口哨」和「吹口琴」。最終吳大強獲得89分佳績，更自爆：「呢個口琴，其實係一個禮拜前先買，所以我都鼓起好大勇氣。」吳大強表現贏得全場掌聲。68歲的肥媽被冧到嗒糖，出口大讚對方靚仔：「靚仔好有舞台風範同經驗，You belong to the stage！」隨後蘇永康盛讚吳大強：「呢位長輩雲淡風輕咁講咗佢人生經歷畀我哋聽，聽得好感動。」
吳大強具舞台王者風範 無懼高齡挑戰邊跳邊唱牽高潮
71歲的吳大強除在去集有亮麗的表現，他在節目第三部曲次回合《影視金曲生死鬥》，同樣表現出色。吳大強在此回合獻唱英文老歌《Quando quando quando》，他無懼高齡限制，大膽邊唱邊跳，憑住自信十足的表現，帶領全埸氣氛步入高潮，獲得在場評判認同，張佳添更稱：「Bill哥哥，一個字，Professional！」周國豐更指吳大強如同行走的CD：「今日聽第一句，已經有聽CD嘅感覺，唔似係唱live嘅版本，非常之好。」
吳大強初賽已表現耀眼 瘋狂表演震音聽出耳油
早在《中年好聲音》頭陣100強出場時，吳大強的表現已經耀眼。吳大強頭炮是演唱電影《人鬼情未了》的主題曲《Unchained Melody》，演唱時他中氣十足，大晒震音和高音，令評判對眼前71的吳大強刮目相看，肥媽指：「好多人可能話佢好多震音，但唔震音點唱呢隻歌啫，佢用舊嘅Way唱番舊嘅歌，Feel到佢嘅Passion。」周國豐更指吳大強令他憶起亡父：「我爸爸喺我好細個就已經離開咗，好多謝你頭先嘅2分幾鐘，令我有番同爸爸嘅回憶。」
吳大強育有三子同樣靚仔 細仔為《愛回家》爆肌小生
吳大強年屆71歲，育有三子，細仔就是為人熟悉的無綫力捧爆肌小生吳偉豪（Ricco）。早在亮相《中年好聲音》前，吳大強曾隨Ricco及三位兄弟為《思家大戰》錄影，隊名自居「吳條煙」，一家人的高顏值更成熱話。網民讚吳家四子靚仔時，吳大強表示：「我都唔錯呀！」後來吳大強錄影《中年好聲音》時，Ricco有到錄影廠替爸爸打氣，見證其父出色的表演。
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