中年好聲音︱港姐老婆唔撐周吉佩發明星夢 先斬後奏參賽釀兩公婆嘈大交
周吉佩先斬後奏參賽 曾釀兩公婆嘈大交
周吉佩在過去十餘年一直未有放棄當歌手的夢想，為了一圓心願，去年更瞞著家人參加《中年好聲音》，搞到兩公婆更因此事而鬧大交，周太表示：「曾經反對過佢參加比賽，仲鬧咗好大場交，當時係焗住要接受。」直到周吉佩在節目中與龍婷對戰落敗之後，周吉佩太太才開始被其的真誠和堅持感動到，開始支持其追夢。
港姐老婆唔撐周吉佩發明星夢 1條件平息太太憂慮
除了瞞著家人先斬後奏參賽之外，周吉佩在大女剛出生時，亦曾經在未得到太太同意後簽約新唱片公司。當時大女的出世令家庭開支大增，太太當然反對周吉佩繼續發明星夢，不過周吉佩就承諾對方會在維持正職的情況下繼續追夢，經過一番說服後才能平息太太的憂慮。周吉佩亦曾公開表示感謝太太的不離不棄：「我做歌手時好失敗，但太太冇嫌棄我又窮又冇出色，就算連份工都冇埋，佢都係好支持我，多謝太太呢10幾年對我不離不棄。」
周吉佩出道前一度患上情緒病 靠太太走出陰霾
周吉佩在出道前已經與好友組成樂隊Space，到不同商場獲機構演出，直到2019年後因隊員的意向不合而決定解散。周吉佩在接受傳媒訪問時，坦言自己因為樂隊解散一事而曾經患上情緒病，並且有過輕生的念頭，幸好每次都有太太在旁支持，助周吉佩成功走出陰霾。
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周吉佩老婆港姐出身 與王君馨、趙希洛同屆
周吉佩太太黃彥欣為2007年度《香港小姐競選》的參選佳麗，與王君馨和趙希洛同屆，雖然最後未能進入決賽環節，但當時表現亦相當亮眼。周吉佩和太太在周吉佩最失意時認識，婚後育有一女一子，平常亦經常於社交平台大曬恩愛，非常幸福。
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