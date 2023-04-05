中年好聲音︱港姐老婆唔撐周吉佩發明星夢 先斬後奏參賽釀兩公婆嘈大交

TVB歌唱真人騷《中年好聲音》進行得如火如荼，經過一番激烈競爭後，8強終於誕生。人氣爆燈的周吉佩早前亦靠敗者復活賽，成功躋身8強。雖然周吉佩越唱越勇，但原來當初周吉佩港姐出身的太太並不支持其發明星夢，更因為參賽一事而嘈大交！