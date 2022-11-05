中年好聲音

中年好聲音｜無綫為救亡擺屯門娜娜上台 50歲李玟家姐李思林壓力大

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫最新音樂選秀節目《中年好聲音》在多輪面試後，最終選出100強，當中31位參賽者日前見傳媒，大部分熟口熟面。最矚目莫過於「屯門娜娜」董幸兒，及天后李玟（CoCo）家姐李思林（Nancy），一個最叻在公園氹Happy伯，一個有天后家姐撐腰，無綫將唔同級數的人放在同一舞台較量，即時成為熱話，為救亡搶收視，真係奇招盡出。

中年好聲音 《中年好聲音》在多輪面試後，最終選出100強，當中31位參賽者日前見傳媒。
《中年好聲音》在多輪面試後，最終選出100強，當中31位參賽者日前見傳媒。 (圖片來源：[email protected]車婉婉Stephanie Che)

《中年好聲音》成救亡節目

無綫近年除鬧花旦荒外，收視率亦大不如前，t1早更在官方討論區發文，控訴廣告業界在另一收視較低的電視台落廣告的決定是「匪夷所思」，惹起外界熱議。無綫亦發現與內地平台聯合製作的節目除有高收視外，吸金能力亦超高，當中《聲生不息．港樂季》更是無綫今年收視最高的音樂綜藝節目，帶動其內地業務亦激增過億收入。有見及此，無綫極速籌備《中年好聲音》。

中年好聲音 在曾志偉帶領下，《中年好聲音》一眾主持評審及參賽者一齊拜神切燒豬。
在曾志偉帶領下，《中年好聲音》一眾主持評審及參賽者一齊拜神切燒豬。 (圖片來源：[email protected]車婉婉Stephanie Che)

參賽者9成熟口熟面

《中年好聲音》日前選出入圍100強，首批亮相的31位參賽者中，不乏熟悉面孔或藝人親屬，包括「屯門娜娜」董幸兒、李玟家姐李思林（Nancy）、陳欣健女兒陳早怡、曹敏莉妹妹曹敏寶、黑妹李麗霞女兒葉穎秋、鄺文珣丈夫應德榮、JW王灝兒朋友支嚳儀、歌手何弘軒、周吉佩、曾參加ViuTV 《全民造星》的梁家賢(前名梁奕藍)、曾參加《肥美人》真人騷的李泇霖及於《愛·回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微等。

中年好聲音 《中年好聲音》的參賽者當中，有很多都熟口熟面。
《中年好聲音》的參賽者當中，有很多都熟口熟面。 (圖片來源：[email protected]車婉婉Stephanie Che)
中年好聲音 左起：「屯門娜娜」董幸兒、陳欣健女兒陳早怡及樂壇天后李玟二家姐李思林。
左起：「屯門娜娜」董幸兒、陳欣健女兒陳早怡及樂壇天后李玟二家姐李思林。 (圖片來源：[email protected] Weekly 截圖)

「屯門娜娜」冇諗過入圍

為製造熱話令全城討論，無綫總經理曾志偉更使出奇招，讓「屯門娜娜」董幸兒入圍，她因為跳大媽舞出名到被投訴，繼而轉為網上直播，「屯門娜娜」表示從無想過自己能夠入圍，收到通知當然是好開心，希望可以憑跳舞取勝。

中年好聲音 「屯門娜娜」董幸兒爆大冷入圍，連她自己都不太相信，無綫把她和李玟二家姐李思林同台較量，目的顯而易見。
「屯門娜娜」董幸兒爆大冷入圍，連她自己都不太相信，無綫把她和李玟二家姐李思林同台較量，目的顯而易見。 (圖片來源：[email protected]影片截圖)
中年好聲音 「屯門娜娜」把公園大媽舞搬上《中年好聲音》的大型比賽場地。
「屯門娜娜」把公園大媽舞搬上《中年好聲音》的大型比賽場地。 (圖片來源：[email protected])

李思林望大家畀機會

而同台另一位「勁人」則是樂壇天后李玟二家姐李思林，年屆50歲但身材仍保持得很好，她曾當李玟的經理人及化妝師，陪住阿妹出席各大表演場地。李思林坦言壓力很大，亦明白大家難免會把她與李玟作比較，但她認為兩姊妹聲線不同，希望大家給她一個機會。明眼人都睇得出二「屯門娜娜」與李思林實力十分懸殊，不過就成功為《中年好聲音》炒出話題，但能否達到收視保證仍是未知之數。

中年好聲音 李思林早年原來曾參加香港小姐，那一屆冠軍是盧淑儀。
李思林早年原來曾參加香港小姐，那一屆冠軍是盧淑儀。 (圖片來源：[email protected]影片截圖)
中年好聲音 當年李思林落選港姐後，便當上妹妹李玟的經理人及化妝師，一直陪同出席各大表演場地。
當年李思林落選港姐後，便當上妹妹李玟的經理人及化妝師，一直陪同出席各大表演場地。 (圖片來源：微博@CoCo李玟)
中年好聲音 除了是李玟二家姐，李思林原來仲係瑜伽大師，唔怪得身材咁fit。
除了是李玟二家姐，李思林原來仲係瑜伽大師，唔怪得身材咁fit。 (圖片來源：微博@李思林Nancy)

車婉婉做主持有壓力

當年參加新秀奪冠入行的車婉婉是《中年好聲音》唯一主持，她坦言感到壓力，為了解各參賽者，她花了一日半時間，看了超過200條海選片段；車婉婉還大方給予參賽者貼士，表示唱歌比賽最重要揀選適合自己的歌，還要清楚個人音域。她更指出當年參加新秀時，陳早怡爸爸陳欣健是主辨單位高層之一，而天后李玟則是參加其後的一屆的新秀，之後更曾同場登台，所以她早已認識李思林。《中年好聲音》除了已選出100強，4位評審更敲定由肥媽（Maria Cordero）、唱片監製張佳添、周國豐及資深音樂製作人伍仲衡組成。

中年好聲音 車婉婉是《中年好聲音》唯一主持，她坦言有壓力。
車婉婉是《中年好聲音》唯一主持，她坦言有壓力。 (圖片來源：[email protected]車婉婉Stephanie Che)
中年好聲音 由曾志偉牽頭，請來車婉婉和肥媽坐陣《中年好聲音》，希望可以挽救收視。
由曾志偉牽頭，請來車婉婉和肥媽坐陣《中年好聲音》，希望可以挽救收視。 (圖片來源：[email protected] Weekly 截圖)

其他有背景參賽者

中年好聲音 鄺文珣的富商老公應德榮，表示今次參賽是想圓年輕時的歌星夢。
鄺文珣的富商老公應德榮，表示今次參賽是想圓年輕時的歌星夢。 (圖片來源：[email protected])
中年好聲音 曹敏莉妹妹曹敏寶雖已成人母，原來她曾於2003年參加女子組合Cookies的「新成員選拔比賽」並奪得亞軍。
曹敏莉妹妹曹敏寶雖已成人母，原來她曾於2003年參加女子組合Cookies的「新成員選拔比賽」並奪得亞軍。 (圖片來源：[email protected]_cho)
中年好聲音 身為明星家屬的「黑妹」女兒蔡穎秋，在面試時演唱《藍雨》大獲好評。
身為明星家屬的「黑妹」女兒蔡穎秋，在面試時演唱《藍雨》大獲好評。 (圖片來源：[email protected]_lai_ha_black_girl)

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]車婉婉Stephanie Che、[email protected] Weekly 截圖、[email protected]影片截圖、微博@CoCo李玟

讀者留言

熱門文章

 