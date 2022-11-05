中年好聲音｜無綫為救亡擺屯門娜娜上台 50歲李玟家姐李思林壓力大

無綫最新音樂選秀節目《中年好聲音》在多輪面試後，最終選出100強，當中31位參賽者日前見傳媒，大部分熟口熟面。最矚目莫過於「屯門娜娜」董幸兒，及天后李玟（CoCo）家姐李思林（Nancy），一個最叻在公園氹Happy伯，一個有天后家姐撐腰，無綫將唔同級數的人放在同一舞台較量，即時成為熱話，為救亡搶收視，真係奇招盡出。