中年好聲音｜「屯門娜娜」帶Happy伯入電視城做啦啦隊 即場表演收利是

自從無綫的《中年好聲音》宣布「屯門娜娜」董幸兒入圍100強後，節目即時變得有noise，「屯門娜娜」的人氣亦急升，日前進行試音淘汰賽，Happy伯現身電視城為「屯門娜娜」做啦啦隊，並與其他入場粉絲一齊接受《東張西望》訪問，無綫果然唔會錯過任何能夠炒熱節目的機會，更有網民強烈要求Happy伯在比賽中為「屯門娜娜」伴舞，為了救收視，無綫可以諗諗佢！