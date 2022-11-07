中年好聲音｜「屯門娜娜」帶Happy伯入電視城做啦啦隊 即場表演收利是
「屯門娜娜」竟然會怯場？
身為屯門三公主之一的「屯門娜娜」董幸兒（娜娜），入圍《中年好聲音》100強後即成為大熱，因為外界都認為無綫為了節目效果必定會讓「屯門娜娜」在比賽中走得更遠，日前進行試音淘汰賽，見慣大場面的「屯門娜娜」接受《東張西望》訪問時竟表現得十分緊張，她更說：「有少少唔習慣，我在後面等，凍得我要死，跟住我唱啲字都喺度震。」不過當日有一班鐵粉入場支持她，為她打了一枝強心針，更有男粉絲在鏡頭前送上利是，「屯門娜娜」收到後竟興奮說：「多謝，多謝，有利是。娜娜需要利是！」
Happy伯終於現身
有「屯門娜娜」當然唔少得Happy 伯，過去在屯門公園是最住拍檔的二人，終於在電視城同場，不過這日並冇大家最想見的場面出現，Happy伯雖然全程表演興奮，但卻沒有癮起，即使「屯門娜娜」High到在訪問中唱歌娛賓，Happy伯都沒有使出「殺手鐧」。
網民強烈要求Happy伯上台伴舞
其後Happy伯接受《東張西望》訪問時說：「我一見到Nana跳舞，我就開心，聽到佢唱歌，我又開心，所以我好開心！」一邊說一邊手舞足蹈的Happy伯難掩其興奮心情。主持人更力推Happy伯以經典舞步為「屯門娜娜」伴舞，不過Happy伯好按捺，只說：「我支持佢！」「屯門娜娜」亦有在訪問中多謝支持她的粉絲，仲話祝大家身體健康，不過笑容就好似有啲牽強，唔知係咪收唔夠利是，動力始終爭少少！
去片！睇Happy伯殺入TVB
Happy伯殺入TVB，仲封埋利是！
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無綫最新音樂選秀節目《中年好聲音》在多輪面試後，最終選出100強，當中31位參賽者日前見傳媒，大部分熟口熟面。最矚目莫過於「屯門娜娜」董幸兒，及天后李玟（CoCo）家姐李思林（Nancy），一個最叻在公園氹Happy伯，一個有天后家姐撐腰，無綫將唔同級數的人放在同一舞台較量，即時成為熱話，為救亡搶收視，真係奇招盡出。
《中年好聲音》成救亡節目
無綫近年除鬧花旦荒外，收視率亦大不如前，早更在官方討論區發文，控訴廣告業界在另一收視較低的電視台落廣告的決定是「匪夷所思」，惹起外界熱議。無綫亦發現與內地平台聯合製作的節目除有高收視外，吸金能力亦超高，當中《聲生不息．港樂季》更是無綫今年收視最高的音樂綜藝節目，帶動其內地業務亦激增過億收入。有見及此，無綫極速籌備《中年好聲音》。
參賽者9成熟口熟面
《中年好聲音》日前選出入圍100強，首批亮相的31位參賽者中，不乏熟悉面孔或藝人親屬，包括「屯門娜娜」董幸兒、李玟家姐李思林（Nancy）、陳欣健女兒陳早怡、曹敏莉妹妹曹敏寶、黑妹李麗霞女兒葉穎秋、鄺文珣丈夫應德榮、JW王灝兒朋友支嚳儀、歌手何弘軒、周吉佩、曾參加ViuTV 《全民造星》的梁家賢(前名梁奕藍)、曾參加《肥美人》真人騷的李泇霖及於《愛·回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微等。
「屯門娜娜」冇諗過入圍
為製造熱話令全城討論，無綫總經理曾志偉更使出奇招，讓「屯門娜娜」董幸兒入圍，她因為跳大媽舞出名到被投訴，繼而轉為網上直播，「屯門娜娜」表示從無想過自己能夠入圍，收到通知當然是好開心，希望可以憑跳舞取勝。
李思林望大家畀機會
而同台另一位「勁人」則是樂壇天后李玟二家姐李思林，年屆50歲但身材仍保持得很好，她曾當李玟的經理人及化妝師，陪住阿妹出席各大表演場地。李思林坦言壓力很大，亦明白大家難免會把她與李玟作比較，但她認為兩姊妹聲線不同，希望大家給她一個機會。明眼人都睇得出二「屯門娜娜」與李思林實力十分懸殊，不過就成功為《中年好聲音》炒出話題，但能否達到收視保證仍是未知之數。
車婉婉做主持有壓力
當年參加新秀奪冠入行的車婉婉是《中年好聲音》唯一主持，她坦言感到壓力，為了解各參賽者，她花了一日半時間，看了超過200條海選片段；車婉婉還大方給予參賽者貼士，表示唱歌比賽最重要揀選適合自己的歌，還要清楚個人音域。她更指出當年參加新秀時，陳早怡爸爸陳欣健是主辨單位高層之一，而天后李玟則是參加其後的一屆的新秀，之後更曾同場登台，所以她早已認識李思林。《中年好聲音》除了已選出100強，4位評審更敲定由肥媽（Maria Cordero）、唱片監製張佳添、周國豐及資深音樂製作人伍仲衡組成。
其他有背景參賽者
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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