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中年好聲音 | 屯門娜娜打扮火辣參賽面試 出賽原因為向網民證明自己有實力

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無綫新選秀節目《中年好聲音》近日在電視台進行首輪面試，引來多位中年參賽者參加。除了一班隱世高手之外，風靡一時的屯門娜娜亦有現身參賽。身穿魚網吊裙、打扮火辣的屯門娜娜更在接受傳媒訪問時，表示自己的參賽原因全為反擊網民的攻擊！

屯門娜娜 風靡一時的屯門娜娜以一身火辣造型現身無綫新選秀節目《中年好聲音》
風靡一時的屯門娜娜以一身火辣造型現身無綫新選秀節目《中年好聲音》（圖片來源：TVB 娛樂新聞台 截圖）

屯門娜娜打扮火辣參賽

今年36歲的屯門娜娜以一身火辣造型現身無綫新選秀節目《中年好聲音》。除了頭上梳上一雙平髻之外，再穿上紅色魚網吊衫搭配紅色短裙，令肚上的紋身若隱若現，打扮十分大膽。屯門娜娜準備了兩首歌曲《勁舞Dancing Queen》和《風的季節》，可惜在屯門娜娜在表演《勁舞Dancing Queen》不夠一分鐘就被叮走，十分可惜！

屯門娜娜 屯門娜娜在表演《勁舞Dancing Queen》的時候，扭曬腰咁落力熱唱！
屯門娜娜在表演《勁舞Dancing Queen》的時候，扭曬腰咁落力熱唱！（圖片來源：TVB 娛樂新聞台 截圖）

出賽原因全為反擊網民批評

當屯門娜娜接受傳媒訪問的時候，她表示自己參加《中年新聲音》的主要原因全為網上的評論。屯門娜娜表示一直而來不少網民都會攻擊自己，稱她為大媽，所以既然不少網民都認為自己會參加《中年新聲音》，自己就一於鼓起勇氣參賽，反擊網民一直而來的批評。

屯門娜娜 屯門娜娜表示自己不會再擺唱，近日都兼職做直播賺外快
屯門娜娜表示自己不會再擺唱，近日都兼職做直播賺外快（圖片來源：[email protected]

自稱唔覺得自己樣衰

此外，她亦在訪問中不但否認自己是大媽，更不明白為什麼網民一直鬧自己「樣衰」，覺得自己正正常常，並不「樣衰」。她亦指當時時姑姐叫自己到屯門公園唱歌賺外快，自己並不知道會引來如此大迴響，她直言自己不會再到屯門公園擺唱。

屯門娜娜 屯門娜娜表示自己不會再擺唱，近日都兼職做直播賺外快
屯門娜娜表示自己不會再擺唱，近日都兼職做直播賺外快（圖片來源：[email protected]
屯門娜娜 同場仲有當年曾擊敗鄭秀文嘅第七屆新秀歌唱大賽銀獎何國星，當年Sammi奪季軍，而冠軍就係譚耀文。
同場仲有當年曾擊敗鄭秀文嘅第七屆新秀歌唱大賽銀獎何國星，當年Sammi奪季軍，而冠軍就係譚耀文。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台 截圖）

同場仲有唔少猛人呀！

娜娜勁舞小背心重出江湖

屯門娜娜轉戰網上平台，分別在IG、YouTube大展歌喉，更染到一頭粉紅色身穿性感小背心唱麥潔文的《Jing Wu Dancing Queen》（勁舞Dancing Queen)。娜娜在影片中邊唱邊扭，賣力演出，竟然有網民表示欣賞，留言說：「人哋起碼肯拋頭露面娛樂觀眾，都叫做有付出有努力」、「其實佢係幾靚既」、「Happy伯呢？」、「身型好過好多後生女仲keep得幾好」、「好似王祖藍」，等等。

屯門娜娜 娜娜轉形象一頭粉紅色長髮，仲進軍YouTube。
娜娜轉形象一頭粉紅色長髮，仲進軍YouTube。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 有網民讚佢「其實幾靚」。
有網民讚佢「其實幾靚」。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 娜娜邊唱邊扭，相當落力。
娜娜邊唱邊扭，相當落力。（圖片來源：ig＠nananananana0125）

一齊聽下娜娜版的《Jing Wu Dancing Queen》

娜娜原來識跳鋼管舞

娜娜重出江湖仲帶埋「新花臣」畀大家，身穿性感衣著跳鋼管舞，她謙虛話自己：「從（重）拾鋼管舞好笨重。」雖然佢話自己好笨重，不過做到各種高難度動作。不過YouTube市場似乎不利娜娜，影片出咗2日只得幾百views。

重溫娜娜成直播主！開Live唱歌，幾日賺4位數

屯門娜娜以往於屯門公園唱歌，賺取途人打賞，後來因疫情「停工」。屯門娜娜日前在IG上發帖宣布自己在Uplive開直播，歡迎粉絲追蹤，並指自己平日直播時間由每日晚上7點至12點，星期六則不定時直播。屯門娜娜於Uplive開Live數天後，追蹤者經已超過200人，賺取超過1.4萬U幣成績驚人。有網民計算過，娜娜收取fans送贈的U幣，若兌換實際收入，比例大約：10U幣=1元人民幣，所以1.4萬U幣大約經已有4位數字港幣，隨時比公園唱歌收入更高。

屯門娜娜再進化！無得街頭賣唱轉戰私影Model！ 網民：真人同相爭好遠喎！
娜娜形象多變。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜再進化！無得街頭賣唱轉戰私影Model！ 網民：真人同相爭好遠喎！
娜娜一向作風大膽。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜再進化！無得街頭賣唱轉戰私影Model！ 網民：真人同相爭好遠喎！
娜娜轉戰網上經營自己的社交平台。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 轉戰網上成直播主！開Live唱歌，幾日賺5位數
娜娜分享自己做直播主。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 轉戰網上成直播主！開Live唱歌，幾日賺5位數
有網民指娜娜開一次Live能賺取港幣四位數字的收入。（圖片來源：ig＠nananananana0125直播截圖）

圖片來源：ig＠nananananana0125、TVB 娛樂新聞台 截圖

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