中年好聲音 | 屯門娜娜打扮火辣參賽面試 出賽原因為向網民證明自己有實力

無綫新選秀節目《中年好聲音》近日在電視台進行首輪面試，引來多位中年參賽者參加。除了一班隱世高手之外，風靡一時的屯門娜娜亦有現身參賽。身穿魚網吊裙、打扮火辣的屯門娜娜更在接受傳媒訪問時，表示自己的參賽原因全為反擊網民的攻擊！