中年好聲音 | 屯門娜娜打扮火辣參賽面試 出賽原因為向網民證明自己有實力
屯門娜娜打扮火辣參賽
今年36歲的屯門娜娜以一身火辣造型現身無綫新選秀節目《中年好聲音》。除了頭上梳上一雙平髻之外，再穿上紅色魚網吊衫搭配紅色短裙，令肚上的紋身若隱若現，打扮十分大膽。屯門娜娜準備了兩首歌曲《勁舞Dancing Queen》和《風的季節》，可惜在屯門娜娜在表演《勁舞Dancing Queen》不夠一分鐘就被叮走，十分可惜！
出賽原因全為反擊網民批評
當屯門娜娜接受傳媒訪問的時候，她表示自己參加《中年新聲音》的主要原因全為網上的評論。屯門娜娜表示一直而來不少網民都會攻擊自己，稱她為大媽，所以既然不少網民都認為自己會參加《中年新聲音》，自己就一於鼓起勇氣參賽，反擊網民一直而來的批評。
自稱唔覺得自己樣衰
此外，她亦在訪問中不但否認自己是大媽，更不明白為什麼網民一直鬧自己「樣衰」，覺得自己正正常常，並不「樣衰」。她亦指當時時姑姐叫自己到屯門公園唱歌賺外快，自己並不知道會引來如此大迴響，她直言自己不會再到屯門公園擺唱。
同場仲有唔少猛人呀！
娜娜勁舞小背心重出江湖
屯門娜娜轉戰網上平台，分別在IG、YouTube大展歌喉，更染到一頭粉紅色身穿性感小背心唱麥潔文的《Jing Wu Dancing Queen》（勁舞Dancing Queen)。娜娜在影片中邊唱邊扭，賣力演出，竟然有網民表示欣賞，留言說：「人哋起碼肯拋頭露面娛樂觀眾，都叫做有付出有努力」、「其實佢係幾靚既」、「Happy伯呢？」、「身型好過好多後生女仲keep得幾好」、「好似王祖藍」，等等。
一齊聽下娜娜版的《Jing Wu Dancing Queen》
娜娜原來識跳鋼管舞
娜娜重出江湖仲帶埋「新花臣」畀大家，身穿性感衣著跳鋼管舞，她謙虛話自己：「從（重）拾鋼管舞好笨重。」雖然佢話自己好笨重，不過做到各種高難度動作。不過YouTube市場似乎不利娜娜，影片出咗2日只得幾百views。
重溫娜娜成直播主！開Live唱歌，幾日賺4位數
屯門娜娜以往於屯門公園唱歌，賺取途人打賞，後來因疫情「停工」。屯門娜娜日前在IG上發帖宣布自己在Uplive開直播，歡迎粉絲追蹤，並指自己平日直播時間由每日晚上7點至12點，星期六則不定時直播。屯門娜娜於Uplive開Live數天後，追蹤者經已超過200人，賺取超過1.4萬U幣成績驚人。有網民計算過，娜娜收取fans送贈的U幣，若兌換實際收入，比例大約：10U幣=1元人民幣，所以1.4萬U幣大約經已有4位數字港幣，隨時比公園唱歌收入更高。