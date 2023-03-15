中年好聲音︱支嚳儀背景起底 奢華豪宅內部曝光 IG大曬幸福闊太生活
支嚳儀豪宅內部曝光 巨型飯廳超豪華
支嚳儀經常大曬幸福日常生活，特別經常上傳與3歲愛子林煒晟的日常點滴。從她上傳的影片中可見支嚳儀客廳非常寬敞之餘，樓底亦挺高，可以放下一棵巨型聖誕樹。其飯廳更巨大得驚人，能夠放下一張目測可以坐到12個人的大理石台之餘，飯廳空間依然綽綽有餘，豪華程度叫人羨慕！
支嚳儀衣物間堆滿大量名牌手袋
除此之外，支嚳儀主人房亦非常寬敞，除了能放下巨型雙人床之外，還有空間放下大型衣櫃。衣物間亦堆滿大量名牌手袋，令網民都表示非常羨慕。支嚳儀在早年大曬孕肚照時，亦曾經令浴室意外曝光。從照片中可見，浴室雖然設計簡單，但空間感十足！
支嚳儀樣靚聲甜 時常大曬美好身段
支嚳儀亦經常大曬自己美好身段，於社交平台上傳自己到世界各地旅遊時所拍下的美照。雖然支嚳儀今年已經36歲，但身形Keep得非常好，身上零贅肉之餘，更盡顯肌肉線條，完全看不出她已經是育有1子的媽媽！
支嚳儀被封「顏值擔當」人生勝利組創業做老闆
36歲的支嚳儀除了家庭幸福美滿，有個寶貝囝囝外，仲係一間自助烘焙店東主，當年開舖創業時，她利用自己以前任職製片及在NOW電視台做飲食節目主持的人脈，邀請到何超蓮、JW及倪晨曦等名人出席。支嚳儀更曾在10年以謝穎(原名)，參加TVB全球華人新秀歌唱大賽，獲得「網絡最具人氣獎」，同屆冠軍是胡鴻鈞。
比賽期間，不少網民大讚支嚳儀人靚聲甜，仲封她做「顏值擔當」，但原來支嚳儀自細就想加入娛樂圈，她曾經喺節目中透露：「以前媽咪一路反對我入行，但係我依家結咗婚生咗仔，仲創咗業做老闆，佢唔會唔畀我玩喇，Yeah！」支媽媽當日亦有到場為愛女打氣。
中年好聲音第15集丨支嚳儀演唱《 If I Ain’t Got You 》被批？
常見問題
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