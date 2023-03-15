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中年好聲音︱支嚳儀背景起底 奢華豪宅內部曝光 IG大曬幸福闊太生活

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《中年好聲音》12強的參賽者之一支嚳儀樣靚聲甜，一直受到不少觀眾的支持。支嚳儀除了歌喉好之外，烘焙和做生意都有一手，她成立的烘焙學校在外地設有多間分店。時不時於社交平台大曬幸福生活點滴的她，早前更意外令豪宅內部曝光，奢華的生活令許多網友羨慕不已！

支嚳儀 「顏值擔當」支嚳儀時不時在社交平台大曬幸福生活點滴的她，早前更意外令豪宅內部曝光！
「顏值擔當」支嚳儀時不時在社交平台大曬幸福生活點滴的她，早前更意外令豪宅內部曝光！（圖片來源：[email protected]

支嚳儀豪宅內部曝光 巨型飯廳超豪華

支嚳儀經常大曬幸福日常生活，特別經常上傳與3歲愛子林煒晟的日常點滴。從她上傳的影片中可見支嚳儀客廳非常寬敞之餘，樓底亦挺高，可以放下一棵巨型聖誕樹。其飯廳更巨大得驚人，能夠放下一張目測可以坐到12個人的大理石台之餘，飯廳空間依然綽綽有餘，豪華程度叫人羨慕！

支嚳儀 支嚳儀上傳的影片中，可見客廳乾淨寬敞！
支嚳儀上傳的影片中，可見客廳乾淨寬敞！（圖片來源：[email protected]
支嚳儀 樓底亦挺高，可以放下巨型聖誕樹。
樓底亦挺高，可以放下巨型聖誕樹。（圖片來源：[email protected]
支嚳儀 飯廳更能放下巨型大理石飯桌。
飯廳更能放下巨型大理石飯桌。（圖片來源：[email protected]
支嚳儀 目測飯桌可以坐12個人，放下巨大飯桌後，飯廳空間依然闊落！
目測飯桌可以坐12個人，放下巨大飯桌後，飯廳空間依然闊落！（圖片來源：[email protected]

支嚳儀衣物間堆滿大量名牌手袋

除此之外，支嚳儀主人房亦非常寬敞，除了能放下巨型雙人床之外，還有空間放下大型衣櫃。衣物間亦堆滿大量名牌手袋，令網民都表示非常羨慕。支嚳儀在早年大曬孕肚照時，亦曾經令浴室意外曝光。從照片中可見，浴室雖然設計簡單，但空間感十足！

支嚳儀 連浴室都豪華過人
連浴室都豪華過人。（圖片來源：[email protected]
支嚳儀 支嚳儀衣帽間放滿名牌包包
支嚳儀衣帽間放滿名牌包包（圖片來源：[email protected]
支嚳儀 似乎支嚳儀對Chanel情有獨鐘！
似乎支嚳儀對Chanel情有獨鐘！（圖片來源：[email protected]

支嚳儀樣靚聲甜 時常大曬美好身段

支嚳儀亦經常大曬自己美好身段，於社交平台上傳自己到世界各地旅遊時所拍下的美照。雖然支嚳儀今年已經36歲，但身形Keep得非常好，身上零贅肉之餘，更盡顯肌肉線條，完全看不出她已經是育有1子的媽媽！

支嚳儀 支嚳儀經常大騷美好身段！
支嚳儀經常大騷美好身段！（圖片來源：[email protected]
支嚳儀 腰上零贅肉！
腰上零贅肉！（圖片來源：[email protected]
支嚳儀 完全看不出已經是育有1子的媽媽。
完全看不出已經是育有1子的媽媽。（圖片來源：[email protected]

支嚳儀被封「顏值擔當」人生勝利組創業做老闆

36歲的支嚳儀除了家庭幸福美滿，有個寶貝囝囝外，仲係一間自助烘焙店東主，當年開舖創業時，她利用自己以前任職製片及在NOW電視台做飲食節目主持的人脈，邀請到何超蓮、JW及倪晨曦等名人出席。支嚳儀更曾在10年以謝穎(原名)，參加TVB全球華人新秀歌唱大賽，獲得「網絡最具人氣獎」，同屆冠軍是胡鴻鈞。

比賽期間，不少網民大讚支嚳儀人靚聲甜，仲封她做「顏值擔當」，但原來支嚳儀自細就想加入娛樂圈，她曾經喺節目中透露：「以前媽咪一路反對我入行，但係我依家結咗婚生咗仔，仲創咗業做老闆，佢唔會唔畀我玩喇，Yeah！」支媽媽當日亦有到場為愛女打氣。

中年好聲音 支嚳儀被封「顏值擔當」
支嚳儀被封「顏值擔當」（圖片來源：[email protected] seesawsin）

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常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、無綫提供

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