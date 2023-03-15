中年好聲音︱支嚳儀背景起底 奢華豪宅內部曝光 IG大曬幸福闊太生活

《中年好聲音》12強的參賽者之一支嚳儀樣靚聲甜，一直受到不少觀眾的支持。支嚳儀除了歌喉好之外，烘焙和做生意都有一手，她成立的烘焙學校在外地設有多間分店。時不時於社交平台大曬幸福生活點滴的她，早前更意外令豪宅內部曝光，奢華的生活令許多網友羨慕不已！