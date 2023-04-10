中年好聲音7強｜李佳孖鄧家豪合唱獲伍仲衡再度鬆手畀高分：愈唱愈有味道
中年好聲音7強｜李佳獲最高分 伍仲衡再度「鬆手」畀高分
《中年好聲音》昨（9日）晚播出的第19集，李佳及顏志恒憑住出色表現，同樣獲得88分成為全晚最高分。李佳邀來被她親手淘汰的鄧家豪合唱《朋友別哭》，兩人一唱一和非常合拍，令「奄尖魔人」伍仲衡再度「鬆手」給予17分高分，伍大讚：「真摯、冇多餘嘅嘢、揀啱歌，同埋要讚吓李佳，真係愈唱愈有味道。」
嘉賓評審巫啟賢則以普通話大讚：「我好享受你的歌唱，整個過程好欣賞你的淡定，這種態度是決定一首歌的勝與敗。」周國豐指李佳勝在「無私」，他說：「真係感受到你哋兩個嘅友誼，李佳如果有能力嘅話係會幫埋對手，令到成件事既可以成就自己，亦可以成就人哋，呢樣嘢好難得。」
中年好聲音7強戰｜第19集: 李佳 鄧家豪《 朋友別哭 》
中年好聲音7強｜顏志恒+魏嘉信大晒兄弟情 伍仲衡卻畀得手緊
獻唱《千載不變》的顏志恒+魏嘉信則大晒兄弟情，邊唱邊搭膊頭的二人，配以台上播出二人參賽《中年》時的珍貴片段，畫面感人；去到歌曲尾聲，眼淺的顏志恒終於「失守」抱緊魏嘉信爆喊，之後志恒講感受時再度淚崩：「呢份友誼冇可能係假，大家都係愛唱歌嘅人，我哋唔會勾心鬥角，我哋係互相切磋，特別唱《燕尾蝶》時，我哋由唔識到互相扶持，中間經歷咗好多嘢。」對於兩人真摯的演出，張佳添大讚：「一個字，Touching，志恒嘅眼淚，珍珠都冇咁真呀！Feel到你哋嘅兄弟情，同埋你哋唱得好舒服。」惟伍仲衡卻只給了15分，他解釋：「我都好感動，但我唔畀高分，因為呢隻歌唔係好啱比賽。」而給了18分的巫啟賢亦認同謂：「單講表現其實係得16分，呢隻歌係好平淡，唔適合比賽。」
中年好聲音7強戰｜第19集: 顏志恒 魏嘉信《 千載不變 》
《中年好聲音》幾時進行總決賽？10強名單出爐？
《中年好聲音》總決賽雖然還未進行，但已落實在5月開演唱會，一眾選手在日前舉行記者招待會，並公佈演唱會售票詳情，大會更即場宣布決賽日期以及終極王者大獎⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》將會有邊幾位優勝選手？
在第16集選出了10強的同一天，無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，出席選手多達23位，包括⋯⋯按此看詳情