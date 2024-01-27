中年好聲音丨已婚曹敏寶被傳嗒人夫 男方老婆陀B出走
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曾參加TVB人氣節目《中年好聲音》第一季、現年37歲的「曹敏莉妹妹」曹敏寶，被指與同屆參賽者梁浩銓出軌！有傳媒報道指梁浩銓與正在懷孕的太太分居。二人在參賽當時已經傳出緋聞，男方更曾經高調在節目中公開認喜歡曹敏寶，認真夠晒大膽⋯⋯
已婚曹敏寶被傳嗒人夫 男方老婆陀B出走
現年37歲的梁浩銓被指與懷孕老婆正式分居，而梁浩銓的社交平台亦清空了所有帖文。梁浩銓在接受傳媒訪問時，大方承認的確與太太因「夫妻問題」暫時分居，不過就同被盛傳為第三者的曹敏寶無關，並澄清與曹敏寶只是好友關係。
梁浩銓公開認喜歡女方
其實梁浩銓和曹敏寶在參加《中年好聲音》當時已經傳出緋聞，二人多次在社交平台上傳合照之餘，又在節目《中年好姻緣》中表現親密，梁浩銓更曾經公開承認喜歡女方。當時曹敏寶問梁浩銓：「揀你鍾意邊個多啲？」，梁浩銓就即刻回答：「我梗係鍾意曹敏寶多啲喇。」搞到女方都笑到見牙唔見眼。最後，二人更邊摸面邊合唱《你最珍貴》，連參賽者丁文俊都加把口話覺得二人「好襯」。
梁浩銓被指手臂印有愛的紋身
此外，該報道又指梁浩銓手臂上紋有「MC」的紋身，疑似曹敏寶「Mable Cho」的英文名字縮寫，被指是二人愛的紋身。就此，梁浩銓就解釋「MC」紋身代表兒子英文名「Matthew」和太太英文名「Cheresa」，與曹敏寶無關。
「曹敏莉妹妹」曹敏寶嫁富貴科學家
前港姐冠軍曹敏莉的妹妹曹敏寶同樣參加《中年好聲音》，並與梁浩銓一樣12強止步。曹敏寶曾在2011年以歌手身份出道，雖然推出過數張唱片，但一直沒有太大發展。最後在2018年與富貴科學家林潤生結婚，並誕下一男一女。曹敏寶經常在社交平台大曬一家四口幸福合照，從合照中可見曹敏寶一家住兩層高的獨立屋，獨立屋內部極度寬敞，花園更能夠放下大型充氣泳池和籃球架，非常富貴！
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圖片來源：YouTube@TVB綜藝、IG@mable_cho、Facebook@梁浩銓 Stephen Leung 粉絲群組 (非官方)、YouTube@See Saw 先