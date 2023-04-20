中年好聲音決賽｜李佳羅啟豪成最強黑馬 龍婷周吉佩吸粉力超強！
中年好聲音決賽｜李佳羅啟豪成「最強黑馬」
實力唱將李佳和羅啟豪則愈唱愈強，潛力不容忽視！身為歌唱導師的李佳，比賽初期表現未算突出，去到中後期，李佳爆發小宇宙過關斬將，最終以累積排名分最高分姿態殺入六強，就連「奄尖魔人」伍仲衡亦曾大讚她：「真係愈唱愈有味道。」而有「最強黑馬」之稱的羅啟豪，同屬慢熱選手，清晰咬字唱腔是其招牌撒手鐧，曾獲不少好評，更是唯一兩奪MVP選手。
兩個月前李佳羅啟豪二人已組合表演過，當時更被喻為漸入佳境的組合，看來決賽兩位將正面決一高下！
中年好聲音決賽｜周吉佩實力偶像派 「愛妻號」形象入屋
周吉佩則是實力偶像派，曾入行做歌手的他，外表青靚白淨絕對是「顏值擔當」！而他在節目中不時對着太太深情獻唱，「愛妻號」形象相當入屋，加上現年36歲的他是六強中最年輕選手，活躍社交網的他吸粉力強，甚有機會於網上投票一環殺出血路。
中年好聲音6強｜吳大強勁吸415萬Views成「點擊王」 龍婷顏志恒緊隨其後
根據「TVB綜藝」Youtube頻道數據所得（截至昨日早上9時），綜合六強選手過往演唱歌曲的觀看次數，「點擊王」頭三甲順序為吳大強、龍婷及顏志恒。
Bill哥哥吳大強個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破415萬，當中《浪子心聲》勁吸48萬觀看次數，該集Bill哥哥首度Solo獻唱廣東歌和出動吹口琴秘密武器，表現搶眼；而《情憑誰來定錯對》和《Quando Quando Quando》的觀看次數同樣超過46萬，共有三首單曲突破45萬Views的大強，名副其實是「中年點擊王」。
中年好聲音6強｜顏志恒《一首歌一個故事》成單曲點擊之冠
「點擊王」第二位是小龍女龍婷，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾270萬。擅長唱小調的小龍女近幾集接連有突破，包括唱廣東歌、玩Rock風及跳舞等，去到決賽會否再獻新猷？大家拭目以待。
至於「點擊王」第三位是顏志恒，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾260萬，當中《一首歌一個故事》勁吸61萬觀看次數，更是所有參賽者單曲之冠，實力不容忽視！值得留意的是，Bill哥哥和志恒強強聯手合唱的《總有你鼓勵》獲得逾63萬觀看次數，成績斐然。至於由吳大強＋李佳＋龍婷＋馮志豪＋應德榮合唱的《今宵多珍重》，則吸逾66萬觀看次數，是《中年好聲音》最多人觀看的演出片段。
而於決賽前夕，無綫官方社交網平台「See Saw先」再有新搞作，邀來同屬《好聲音》的曹敏寶和梁浩銓落區做街訪，親身測試六強選手中誰人獲撐指數最高，最終周吉佩、顏志恒和龍婷暫時看似較受街坊歡迎，看來其他選手要再加把勁落力拉票。
《中年好聲音》幾時進行總決賽？10強名單出爐？
《中年好聲音》總決賽雖然還未進行，但已落實在5月開演唱會，一眾選手在日前舉行記者招待會，並公佈演唱會售票詳情，大會更即場宣布決賽日期以及終極王者大獎⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》將會有邊幾位優勝選手？
在第16集選出了10強的同一天，無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，出席選手多達23位，包括⋯⋯按此看詳情