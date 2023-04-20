中年好聲音決賽｜李佳羅啟豪成最強黑馬 龍婷周吉佩吸粉力超強！

中年好聲音決賽｜TVB歌唱真人騷《中年好聲音》最後六強已經誕生，分別是李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪和周吉佩（排名不分先後），六強選手將於本周日（23日）晚8時30分直播的《中年好聲音 – 登峯之戰》決賽中爭奪總冠軍！六強選手位位都是唱得之人，最終誰會大爆發奪冠仍是未知之數！