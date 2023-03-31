中年好聲音︱涂家堯前妻狠心斷聯絡 出爾反爾連愛貓都冇得見
涂家堯前妻狠心斷聯絡
涂家堯早前接受傳媒訪問時再次深度剖白與前妻關係。他表示與前妻於離婚後就再沒有聯絡，連自己發訊息給對方，對方亦視而不見。不過，涂家堯亦表示理解對方的決定，明白對方可能是想重新專注投入於另一段新感情，而與自己聯絡有可能會影響到新生活，所以才會狠心一下子斬斷所有聯絡。
前妻出爾反爾 搞到連愛貓都冇得見
涂家堯與前妻結束六年婚姻後，他表示最傷心的是不能再見兩隻愛貓。涂家堯指在婚姻期間兩人共同養育4隻愛貓，4隻貓咪對自己猶如親生子女般的存在。在兩人決定分開後，便各自帶走兩隻貓，雖然前妻曾經承諾會讓涂家堯定期與愛貓見面，但由於前妻狠心斷聯絡，連透過中間人聯絡亦不作回應，導致涂家堯已經超過一年未有見過如同子女的愛貓。
涂家堯含淚重提離婚傷痛：話我浪費咗佢六年時間
涂家堯在月中播出的《爭入十強！次回合生死鬥！》曾深情演繹出陳奕迅的《我們》，涂家堯亦大方在節目分享當年離婚點滴：
「細到大對於結婚，都覺得係大家互相扶持、一生一世。本身我自己唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，佢話我浪費咗佢六年時間。聽到我覺得好似都冇乜挽回嘅餘地」。涂家堯指為了不讓家人擔心，在離婚初期都是默默承受一切，過了一段非常難熬日子。
靠直播App練歌 因疫情參賽
「婚紗銷售員」出身的涂家堯在接受訪問時，提及到參加《中年好聲音》的原因。他表示近幾年因疫情關係，在家中開始接觸到唱歌App，每星期都會開播三四晚，唱足兩年，讓涂家堯在無形中練習到該如何面對鏡頭和觀眾。此外，涂家堯亦表示自己從來未有學過唱歌，能夠成功打入十強覺得非常榮幸，亦是一生難忘的經驗。
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