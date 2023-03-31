中年好聲音︱涂家堯前妻狠心斷聯絡 出爾反爾連愛貓都冇得見

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》自11月播出以來一直收視高企，經過一番激烈競爭，終於去到九強階段。九強參賽者之一的涂家堯早前以《我們》一曲唱出失婚心聲，令在場觀眾和一班網民都替他感到心痛可惜。涂家堯早前更接受傳媒訪問，深度剖白與前妻關係，表示前妻狠心斷聯絡，令涂家堯連愛貓都冇得見。