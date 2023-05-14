中年好聲音演唱會︱吳大強病愈狀態大勇打頭陣 組女團大跳快歌加埋超過300歲
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無綫綜藝節目《中年好聲音》26位參賽者昨天（13日）日於九展展開一連三場的演唱會。一班參賽者都施展渾身解數，又唱又跳唱足三小時，台下觀眾都睇到非常滿足。
吳大強狀態大勇打頭陣演出兼搞gag
上星期吳大強出席活動時突然暈倒，令不少網民都關注他能否出席今次演唱會。吳大強經過一番休養之後，昨晚打頭陣出場落力獻唱，獨唱《Quando Quando Quando》之餘，又與顏志恒唱《總有你鼓勵》。精神奕奕的吳大強亦不忘搞gag自抽：「正所謂大強暈一暈，監製頭都痕！」
分組唱跳搞氣氛 女團加埋300歲跳唱快歌
26位參賽者分為男團、女團，分批上台又唱又跳炒熱氣氛，其中支嚳儀、曹敏寶、李泇霖、梁鎧庭、陳早怡與林鉫偉更以全身粉紅色戰衣上台大跳《心急人上》，雖然6人加起來都已經300歲，但依然非常落力，又唱又跳，贏得台下熱烈的掌聲。男參賽者方面，周吉佩與魏嘉信、丁文俊與馮志豪就訓身落力跳唱《跳舞街》！
車婉婉淚崩表白曾放棄幕前做OL 全靠曾志偉重返幕前
《中年好聲音》主持車婉婉亦有份演出。車婉婉一上台就忍唔住哽咽，邊喊邊表白當年曾經放棄做幕前，選擇到中環做OL：「其實我有諗過車婉婉其實好唔適合做幕前，我走咗去中環返咗份OL工，之後就收到志偉伯伯嘅電話，佢話：『喂，不如你做《中年好聲音》嘅主持啦。』我好想好多謝好多朋友，海量嘅支持說話，我會繼續做得更好。」之後更在台上演唱新歌《遲來的加冕》，場面非常感人。
齊看《中年好聲音》演唱會首場花絮：
26位參賽者施展渾身解數又唱又跳！
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情
圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台