中年好聲音 | 52歲潘世華來頭猛 贏在起跑線？多次客串《愛回家》！
52歲潘世華清唱大騷實力
參賽者之一的潘世華今年52歲，是一名歌唱導師，桃李滿門的他獲不少學生支持參與。在無綫Facebook專頁「See Saw先」所發起的「全城派Like大行動」活動中，潘世華亦獲得588個打氣留言，一度登上人氣榜第二名。潘世華在面試當日更清唱《你是我的眼》，大騷歌唱實力。講到今次參加目的，他說：「唱歌嚟到呢度我都幾滿足，因為唱歌能夠成為事業，亦都得到一班學生嘅支持，你話再想攞啲咩？係再想得到更多朋友認同我唱歌係可以嘅！」
歌唱導師出身 曾開個人演唱會
歌唱導師出身的潘世華，除了有到不同社區中心教唱歌之外，亦曾經連續幾年開過叫《就是你的潘世華老師》個人演唱會，去年舉辦的個人演唱會更加全場門票售罄，非常厲害！不少潘世華的學生都有紛紛社交平台留言支持老師，令潘世華未開播已經贏在起跑線。
曾多次客串《愛回家》
潘世華亦曾經多次客串演出《愛．回家之開心速遞》，並在曾經在社交平台上載與「Terry」李偉健的合照。雖然每次潘世華在《愛回家》都唔係咩大角色，但他都感激每次在幕前演出的機會。
開播前TOP3大執位
無綫Facebook專頁「See Saw先」日前發起全城派Like大行動，測試100強參賽者人氣指數最新公佈的人氣榜TOP3的人選出乎意料之外，原本領先的邱芷微（396票）、潘世華（371票）及李泇霖（367票），瞬間排名大執位，由顏志恒以1,479票揮低李泇霖及「賈名媛」邱芷微成為人氣NO.1，至於第2位則由異軍突起的馮志豪以1,364票奪得，而李泇霖及邱芷微分別得到1,110票和1,053票排第三、四位。
首集睇頭十足 屯門娜娜打頭陣
開播前已經在網上成為焦點的《中年好聲音》，將在周日晚播出的首集睇頭十足！不但有萬眾期待的「屯門娜娜」董幸兒出場，樂壇天后李玟的胞姐李思林、前港姐冠軍曹敏莉的胞妹曹敏寶、曾出道做歌手的周吉佩、組合E-kids成員郁禮賢等人都會在首集出場！
常見問題
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TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
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