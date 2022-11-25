中年好聲音 | 52歲潘世華來頭猛 贏在起跑線？多次客串《愛回家》！

無綫的全新綜藝節目《中年好聲音》終於在週日（27日）首播，一班唱得之人都紛紛參與比賽，向夢想再出發，不少參賽者來頭不簡單，其中52歲的潘世華為歌唱導師出身，桃李滿門的他亦開過個人演唱會，不少網民都表示非常期待他的演出！