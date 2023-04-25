中年好聲音︱TVB為「造馬」解話畫公開分數細節！龍婷落敗原因曝光！
決賽得分細節曝光 力證周吉佩實至名歸
《中年好聲音》於週日舉行決賽，無綫當晚並沒有公開 6 強於快歌競賽部分分數，及最後兩強對決的分數細節，令不少觀眾和網民都質疑非大熱之選周吉佩的奪冠資格。早前無綫就公開決賽當晚所有回合的分數細節，包括評審在每個回合給予的分數，及兩個回合的觀眾投票得分。從無綫公開的數據中可見，周吉佩的確由頭帶到落尾，由慢歌部分開始已經奪得最高分91分，快歌部分六位評審更給予19分接近滿分的高分，力證周吉佩實至名歸。
細節曝光龍婷落敗主要原因
至於另一大熱龍婷雖然在觀眾投票分數中得到最高分，但就未能得到評審們的青睞，其中伍仲衡和周國豐兩位評審更只給予16、17，導致慢歌同快歌方面得到84和88的低分，無緣入決賽。
《中年好聲音》被指臨時改賽制
《中年好聲音》收視向來高企，大熱李佳和龍婷雙雙落馬引來不少熱議。有觀眾更指無綫突然改賽制，根據上週無綫內部新聞稿寫到「總評分最高分之三位將晉級第二回合，第二回合，三強將輪流獨唱自選歌曲，角逐金銀銅獎」，但決賽當晚卻由本來六變三，忽然改成六變二，引來網民不滿。就此曾志偉親自出面否認仲話：「一直都係六變二，二最高分進行比賽，賽制冇變，參賽者都知道。」
總決賽分數細節：
《東張西望》帶大家重溫比賽當日選手間分數緊湊情況，重溫吉吉「登峯」全過程！
網友分析：解釋即是掩飾、技術造分！
「本來都唔知點樣技術造分，多謝解釋，連兩位折扣王都要比歷史性19分就可以謹謹勝出，全民投票只係吸引觀眾增加收視，節目組好嘢！」
「沒看錯的話，佳佳老師和英國豪，兩位都在評審和觀眾投票，分別同樣佔據亞軍和季軍位置，眼光都是一致的！看來具說服力」
「只要TVB+幾位評判唔覺得尷尬 尷尬就係人哋」
「真天才將分數公佈更沒說服力，解釋即是掩飾。觀眾也有耳朵和眼睛去分辨參賽者的表現和實力」
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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