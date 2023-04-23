中年好聲音6強總決賽︱重溫總決賽花生位 感動同甩轆位俱備
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《中年好聲音》開播至今精華片段都唔少，感動位又有，甩轆位都有，相信今晚總決賽都唔例外，就等我哋一文回顧吓總決賽七大花生位 ！
花生位1：龍婷賽前大曬激罕素顏樣
龍婷作為《中年好聲音》最後六強參賽者，向來都畀網民封為極有冠軍相，而且曾經亮相央視歌唱比賽，就算今日搖身亮相將軍澳大台，舞台細咗都冇阻佢出色嘅表現，依然高音甜低音準，聽到成班家庭觀眾㗳晒糖。龍婷為人好識做，就算未去到總決賽，明知自己冠軍寶座唔係十拿九穩，都依然賣晒口乖話想同TVB簽長約，仲話對自己有信心會出力唱。
龍婷一份自信充分喺決賽開始前表現出嚟，今日（ 23日）喺綵排嘅時候，突然喺IG公開自己嘅素顏真面目，龍婷雖然唔係年青少艾，但係皮膚保養得極好，臉仔透紅如少女，認真厲害！但未知總決賽嘅時候，又會唔會咁大膽真係素顏出場呢？
花生位2:林曉峰久未蒲頭 突襲香港綜藝做《中年》主持
現年52歲嘅林曉峰，自從專注北上發展賺人仔，只有間唔中客串下電影，都好少話亮相香港嘅電視節目。除咗之前有份亮相無綫與內地單位合拍嘅《聲生不息》，並以歌手身份出道參賽，贏得家庭觀眾無限掌聲後，其實甚少現身本土味濃嘅電視節目，尤其孭重飛出任主持。今次《中年好聲音》總決賽，林曉峰終於強勢回歸香港電視公仔箱，擔任主持為大家揭曉緊張嘅賽程。林曉峰主持經驗豐富，口齒伶俐轉數快唔使多講，但唔知道今次畀面回巢TVB，係咪暗示咗將來有更多機會亮相無綫呢？
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《聲生不息》截圖、《開心無敵獎門人》預告截圖