中年好聲音7強｜羅啟豪再度成為MVP登三甲 林鉫徫無緣七強被淘汰
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中年好聲音7強｜TVB真人騷《中年好聲音》昨（9日）晚播出的第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，經過一輪激戰，李佳及顏志恒獲得全晚最高分88分，羅啟豪獲得本回合MVP，林鉫徫則被淘汰。
中年好聲音7強｜羅啟豪再度成為MVP登三甲 肥媽感動爆喊
獻唱《祝福》的羅啟豪＋區俊傑，獲得85分不俗成績，巫啟賢直豎拇指大讚Amazing，他說：「《中年好聲音》講嘅係情懷，你哋感動到我，我聽到好有Feel，你哋唱咗兩句我就同肥媽對望，點個頭話有喇有喇，你哋好犀利。」肥媽則感動到喊：「好有兄弟情，佢哋唱到我哋好有感覺，啲麻甩佬感覺冇咁深嘅，我哋就深啲，咁都唔畀18分，咁我咪返屋企自己喊。」
雖然羅啟豪並非獲得全晚最高分，但他仍獲得本回合MVP，負責頒MVP的巫啟賢解釋：「以個人嚟講，表現得最好係李佳，但因為係合唱，講究嘅係默契，我覺得最合拍嘅係羅啟豪同埋區俊傑。」這次亦是羅啟豪第二次獲得MVP獎項，最終與同樣獲得累積分數22分的顏志恒位列第三，排頭兩位分別是29分的李佳及25分的龍婷。
中年好聲音7強戰｜第19集: 羅啟豪 區俊傑《 祝福 》
中年好聲音｜林鉫徫無緣晉級七強：我嘅人生只係得音樂
經過一輪激戰，林鉫徫與支嚳儀的累積排名分同樣只得15分包尾，惟本回合林鉫徫獲得分數比支嚳儀低，最終被淘汰無緣晉級七強。對於被淘汰，林鉫徫說：「我知道好多參賽者因為屋企或者工作，中途放棄咗比賽，我覺得自己好幸福，因為我冇放棄到，我嘅人生只係得音樂，《中年好聲音》對我嚟講只係一個車站，雖然我喺呢個站度暫時離別，但我相信好快可以喺另一個舞台度，再次見到大家。」
中年好聲音｜第19集 : 林鉫徫 陳早怡《 憑着愛 》
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圖片來源：TVB《中年好聲音》節目截圖