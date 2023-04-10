中年好聲音7強｜羅啟豪再度成為MVP登三甲　林鉫徫無緣七強被淘汰

中年好聲音7強｜TVB真人騷《中年好聲音》昨（9日）晚播出的第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，經過一輪激戰，李佳及顏志恒獲得全晚最高分88分，羅啟豪獲得本回合MVP，林鉫徫則被淘汰。