中年好聲音︱肥媽跟風大爆內幕控訴兩大罪 怒指分數曾被篡改
肥媽大爆《中年好聲音》內幕 指分數曾被篡改
日前，肥媽就李玟質疑《中國好聲音》賽制不公一事，在內地社交平台小紅書發片表示深有同感。肥媽在片中指擔任過多個選秀節目評委的她，亦有曾經經歷過類似情況：「做評委，李玟的做法我也做過。我現在在做香港的《中年好聲音》，我按的時候是18分，出來那個電腦應該給18分，出來那個電腦只給了17分。」肥媽指當時馬上命令製作組改分數，獲得在場觀眾拍手讚好：「雖然是錄影，但0.1之內也要改，馬上給我改，所有觀眾都拍手。」
爆料有人想攀關係：那個是某某的女兒
肥媽亦表示經常被導演說是「外國人性格」，隨即更加碼爆料指曾經有參賽者想攀關係：「有些人跟我講過『那個是某某的女兒』、『是某某的親戚』，聽完我就說『怎麼了？』，我也不想認識他們，因為我不受任何人影響，我也沒有包袱。這不允許走音的人拿到第一名，我不管。」肥媽指做人一定要有原則，要別人尊重自己時，自己必須先尊重自己的職業。
曾經多次抽水抽出禍 網民：抽水抽到骨髓都乾
每當有大事發生，肥媽都必定會在社交平台拍片抽水。早前就在Nel Nel去世當日上傳一段以「深切緬懷亡友NEL NEL張學潤」為題的影片，邊講邊喊，激動地大爆好友生前除了財困之外，同時亦受到感情問題困擾，最後卻被家族要求刪掉相關影片。今次到已故天后李玟生前控訴《中國好聲音》黑箱操作，肥媽又再出嚟拍片抽水，更指自己同李玟性格相似，搞到網民都忍唔住再度炮轟：「真係抽水抽到骨髓都乾」、「人爆妳又學人爆，次X次都借死人抽水，賤X到嘔」、「你又學人爆呀？」等。
李玟控訴《好聲音》錄音曝光 甄妮火爆聲援：沒良知
近日網傳李玟一段長達9分鐘控訴浙江衛視《中國好聲音》的錄音，李玟指拍攝《好聲音》時因為曾因賽制問題與製作組理論，而導致之後多次被刁難和侮辱。李玟的錄音一公開馬上惹來網民熱議，與李玟交情甚深的甄妮亦有在社交平台發文炮轟：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」之後又留言繼續狂批：「歌迷心目中的寶貝歌手，竟然被好聲音那班市儈混蛋覇凌，請問你肯不肯？？？居然沒人拯救，太心酸，太心疼，太心疼」。
陳奕迅曾爆《中國好聲音》內幕
近月《中國好聲音》的醜聞愈爆愈多，有網友找出陳奕迅曾在ViuTV節目《吹臣》談當導師經歷的影片，陳奕迅於2017擔任《中國新歌聲2》（即「中國好聲音」）導師，他透露當時為盲選階段，他覺得某位參賽者雖歌聲不錯，但未去到讓他轉身階段，不過當時一名導師劉歡已按鈕，現場導演就要他和那英「按一下」，但兩人並未妥協。其後，陳奕迅後來錄影又看到該名參賽者再出現，質疑為何能有兩次機會。節目組只解釋不希望看到好苗子被埋沒，不過當陳奕迅看到參賽者亦估計，可能節目組覺得該名參賽者外型不錯想增加吸睛度。
浙江衛視：該節目暫停播出
浙江衛視官方微博日前發出聲明指出：「鑒於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」浙江衛視跪低後，不少網民留言讚好，1小時收獲近30萬讚好，更登上微博熱搜榜No.1。內地網民留言稱：「浙江衛視終於表態了，在這樣的形勢之下，停播或許是最好的解決辦法。」、「停播確實是目前較好的選擇」、「蹲到了」。
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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