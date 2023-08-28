中年好聲音︱肥媽跟風大爆內幕控訴兩大罪 怒指分數曾被篡改

早前內地節目《中國好聲音》被爆出霸凌已故天后李玟和黑箱操作賽果等醜聞，近日浙江衛視就宣佈停辦該節目。每次有大事發生，都會現身抽水的肥媽，當然唔放過今次機會，大爆TVB《中年好聲音》亦曾經有類似情況發生！