中年好聲音｜譚詠麟任評判爆《忘不了你》趣事 竟焫㷫林敏驄被開地圖炮攻擊
上集被譽為「顏值擔當」的支嚳儀（Venus）愈戰愈強，支嚳儀是集獻唱迷幻版《愛情陷阱》，大晒唱功和盡顯女人味，同時加入自己創作的英文歌詞，最終獲得91分成全晚最高成績！除咗參賽者表演，譚詠麟出任評判成焦點之一，期間聽完鮑聖光挑戰高難度獻唱《忘不了你》，他即大爆當年收《忘不了你》這首歌的趣事，竟然意外焫㷫林敏驄，林敏驄仲要喺社交網站出Po反擊…
譚詠麟任評判疑自戀成癮 忽自爆其歌聲令曾志偉落淚
鮑聖光挑戰高難度獻唱《忘不了你》，惟唱不出歌曲心噏感覺，僅獲得70分，鮑聖光在台上直言很喜歡譚詠麟，更一度哽咽說：「有啲歌我聽校長唱，係會流眼淚，但我點解會喊呢？我又講唔出喎。」譚詠麟聞言疑自戀成癮，爆料說：「曾志偉都係咁樣，我每次唱《一生中最愛》佢就會喊，我都唔知點解佢會喊。」
之後譚詠麟續爆唱《忘不了你》這首歌曲的趣事：「阿驄（林敏驄）寫呢隻歌畀我時，佢畀我嘅歌詞係手寫嘅，最後嗰句唔知係咪有眼淚滴咗落去，忘不了你個『不』字變咗個『七』字。」
譚詠麟焫㷫林敏驄 FB被發火攻擊
譚詠麟焫㷫林敏驄，他隨即在FB上載兩人當年合作舊照，以粗口諧音字寫出：「#丟里乃，E條 #念後腸 #多謝都冇句 #7UP當秘笈 #吔紙啦 #有種以後米唱 (#禾都係講笑乍)」再加上不少舉中指、屎屎、嬲嬲等Emoji圖案，好有火藥味！
譚詠麟節目繼續騷歌王本色 大展歌喉附和參賽者
至於獻唱《小風波》的周吉佩表現平穩，獲得83分。周吉佩選唱歌曲背後原因勁有愛，他指：「我同太太有好多起起跌跌，喺太太生第二胎之後，曾經鬧過一場好大嘅交，差啲去到婚姻（離婚）邊緣，所以唱呢隻歌係諗住同佢講，我哋會有將來。」周吉佩即場再向太太Say Sorry，譚詠麟見此突「歌王」上身，以歌聲唱出：「你頭先講咗Sorry，你就有好日子」，附和參賽者，表情非常享受！
新婚的伍仲衡則自爆是校長鐵粉，為了見校長一面，即使和太太度緊蜜月、仍改機票提早趕返港見偶像，非常有心。他聽完周吉佩的《小風波》後更乘機向偶像「示愛」：「你就話聽Air Supply，我未聽過Air Supply版本，我聽譚詠麟㗎喎！」
大熱「小龍女」罕有失手跌落危險區譚詠麟大顯功架矯正參賽者
是集8位選手完成比賽後，共有4位選手跌落「校長室」（即危險區），分別是77分的龍婷、77分的曹敏寶、70分的鮑聖光及67分的魏嘉信。當中身為大熱的「小龍女」龍婷跌落「校長室」最令人跌眼鏡，獻唱《水中花》的龍婷笑言見校長緊張到腳震。
肥媽說：「佢已經改善咗冇笑住咁唱，但就冇咗個起伏。」譚詠麟則說：「覺得你好穩陣，但今次前面開得死板咗，首歌嘅拍子係好平穩，但如果仲好粒粒咁唱住落去，就好似釘書機咁釘落去。」隨後譚詠麟再次「歌王」上身，即席示範非釘書機唱法，大顯功架。
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