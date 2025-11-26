35歲髮型師鄭家聲｜10年前歌手夢碎被寸唔靚仔 《中年好聲音4》唱男人最痛獲5燈反擊！
《中年好聲音4》最新一集再爆驚喜，35歲加拿大髮型師鄭家聲憑一曲莫文蔚的《他不愛我》震撼全場，唱盡男人最痛的無奈與心酸，成功勇奪5燈直接晉級！他更自爆10年前曾因外貌及年齡被嘲諷而歌手夢碎，如今在台上以超強實力完美反擊，到底他經歷過甚麼辛酸史？
《中年好聲音4》最新戰況 鄭家聲唱功震撼全場
在周日晚播出的《中年好聲音4》第二集，來自加拿大的35歲髮型師鄭家聲（Nelson）選唱《他不愛我》，他一開聲已令評審谷婭溦驚呼，肥媽更直言聽到「毛管戙」。評審張佳添給予極高評價：「我成日講層次感，呢位參賽者就展示到嘞！開頭用咗啲好靚嘅氣聲，入咪又唔會 over。咁樣聽把聲好 Sexy，要痛有痛，要慘有慘，要柔有柔，要剛有剛。我係一個男人聽到呢首歌，我都 feel 到你嗰種男人嘅痛。」海兒亦大讚其歌聲真誠有深度，爆發力控制得宜：「你嘅 Jaw Muscle 好鬆，導致你瞬間爆發力做得好好，喺唔用力太多嘅情況下可以爆到去嗰個位，非常 nice。」
鄭家聲自爆辛酸史 曾被狠批「你呢個年紀唔討好」
原來鄭家聲早在2015年曾簽約公司準備出道，可惜苦等一年半後夢想幻滅，更遭受冷言冷語打擊。他憶述當時有人對他說：「『你呢個年紀唔係幾討好架喇』、『記住你個樣，唔係一個靚仔嚟嘅！高度啊、年齡啊、就算唱得幾好都唔駛諗』…我覺得有少少氣餒嘅。」鄭家聲坦言，直到《中年好聲音》的出現，才讓他重燃追夢的希望，更笑言自己一達到35歲的參賽門檻便立即報名，決心要再次挑戰音樂舞台。
同集高手雲集 「學霸林峯」擁3個碩士學位
除了鄭家聲，同集亦有多位實力唱將登場，戰況相當激烈。被稱為「靚聲女高音」的許雪榕獻唱《囚鳥》，清脆悅耳的高音獲評審一致肯定，肥媽大讚：「一開聲，一定係 Classical 底，有氣量、有音域、有音色…佢真係唱歌嘅料。」另外，現職澳洲註冊心理諮詢師的謝昉益，因聲底被指與林峯相似而獲封「學霸級林峯」，他獻唱高難度歌曲《睡公主》獲讚基本功扎實。更令人驚訝的是，他竟然擁有可持續發展、幼兒教育及心理諮詢共3個碩士學位，絕對是美貌與智慧並重。
