35歲髮型師鄭家聲｜10年前歌手夢碎被寸唔靚仔 《中年好聲音4》唱男人最痛獲5燈反擊！

《中年好聲音4》最新一集再爆驚喜，35歲加拿大髮型師鄭家聲憑一曲莫文蔚的《他不愛我》震撼全場，唱盡男人最痛的無奈與心酸，成功勇奪5燈直接晉級！他更自爆10年前曾因外貌及年齡被嘲諷而歌手夢碎，如今在台上以超強實力完美反擊，到底他經歷過甚麼辛酸史？