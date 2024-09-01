《中年好聲音3》首集爆炸開場！新馬區選手驚艷全場五燈選手誕生引爆話題
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《中年好聲音3》的新一季在翡翠台如火如荼地展開，首集「決戰新馬」節目中，竟有三位選手獲得了四燈以上的高分，其中一位更是獲得了伍仲衡的青睞，以五燈的高分過關，引發了觀眾的熱烈討論。
劉傳民開場即獲好評
作為第一位登場的選手，劉傳民以《有多少愛可以重來》一曲，立刻獲得了評審和觀眾的一致好評。「唔單止外形似搖滾巨星，佢仲係Beyond嘅Fans! 初到香港就去拜家駒！成件事都好ROCK啊！」他的表現不僅展現了他的音樂才華，也展示了他對香港搖滾音樂的熱愛。
莫健發驚艷全場
接著，莫健發以《得不到的愛情》這首歌曲登場，他不僅是一位演過百套作品的資深演員，還展現了他出色的歌唱才能。肥媽為大家介紹一位嘉賓賈思樂，佢大讚莫健發有英國表演者嘅水準，仲對佢有好大期待！他的表演讓人眼前一亮，也讓觀眾對他的未來表現充滿期待。
王鄭濬仁獲五燈高分
節目的高潮部分，王鄭濬仁以《同花順》這首歌曲驚艷全場，成為節目中第一個獲得五燈的選手。流暢嘅轉音同震音令一班評審毫不猶豫撳燈俾佢，仲成功令伍仲衡第一次撳燈！他的出色表現不僅獲得了評審的高度評價，也讓他一夜之間成為了觀眾討論的焦點。
圖片來源：TVB