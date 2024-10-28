中年好聲音

《中年好聲音3》首集爆笑點滴 胡家健「溫柔殺手」形象引爆笑彈

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

《中年好聲音3》由車婉婉主持，評審團包括肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒，每週日晚上8時30分於翡翠台播出。香港區賽事百強選手強勢登場，競爭激烈，昨晚（27日）首播的香港賽區已經出現五位獲得5燈全亮的選手，他們將直接晉級下一輪。其中包括經歷重大生活挑戰的「中年好司機」劉建偉、英國選手Dan James以及其他幾位表現出色的選手，如「中3王菀之」陳芷盈、「豬農」胡家健和「顏志恆師弟」張家豪，還有來自雲南的劉洋。

評審團對選手表現讚不絕口

38歲的張家豪不僅是《中年》首季第五名顏志恆的中學師弟，也同樣是西餐廚師。他選擇《怎麼捨得你》參賽，一開口就深得肥媽的喜愛：「你一開聲我就好鍾意，好舒服。」海兒也對他的表現讚譽有加：「Bravo！暫時我最鍾意嘅一個表演，各方面做得非常之好。」伍仲衡則以幽默評價張家豪的體型對其表現的加分：「點解你同顏志恆都係廚師，身形爭咁遠？我覺得你身形係幫到你，有氣！」

胡家健「溫柔殺手」形象引爆笑彈

53歲的胡家健從小在養豬場長大，對豬有著深厚的感情。他描述與豬的關係為「不可分割」，並分享了看到母豬難產時的心痛：「有時母豬難產痛到流眼淚，見到會心痛。」他每天清晨五點起床工作，已經四年沒有休息過。唱歌成了他的紓壓方式，他笑言豬群是他的忠實聽眾。他選唱《眼淚為你流》時，周國豐評價他為「一個好溫柔嘅殺手，如果你對住啲豬唱呢首歌，啲豬都會死得好甘心！」這番話令現場觀眾捧腹大笑。

劉洋深情演繹獲評審高度評價

來自雲南的42歲火鍋店老闆劉洋，他的演唱《默》讓周國豐感動不已。周國豐表示：「我認識那英的版本、張惠妹的版本，本來是一首很暗黑的歌，就是說世界沒有你，變得沒有顏色、聲音，我覺得你的感覺抓得非常的好。」

中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

熱門文章

 