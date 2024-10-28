《中年好聲音3》首集爆笑點滴 胡家健「溫柔殺手」形象引爆笑彈
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《中年好聲音3》由車婉婉主持，評審團包括肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒，每週日晚上8時30分於翡翠台播出。香港區賽事百強選手強勢登場，競爭激烈，昨晚（27日）首播的香港賽區已經出現五位獲得5燈全亮的選手，他們將直接晉級下一輪。其中包括經歷重大生活挑戰的「中年好司機」劉建偉、英國選手Dan James以及其他幾位表現出色的選手，如「中3王菀之」陳芷盈、「豬農」胡家健和「顏志恆師弟」張家豪，還有來自雲南的劉洋。
評審團對選手表現讚不絕口
38歲的張家豪不僅是《中年》首季第五名顏志恆的中學師弟，也同樣是西餐廚師。他選擇《怎麼捨得你》參賽，一開口就深得肥媽的喜愛：「你一開聲我就好鍾意，好舒服。」海兒也對他的表現讚譽有加：「Bravo！暫時我最鍾意嘅一個表演，各方面做得非常之好。」伍仲衡則以幽默評價張家豪的體型對其表現的加分：「點解你同顏志恆都係廚師，身形爭咁遠？我覺得你身形係幫到你，有氣！」
胡家健「溫柔殺手」形象引爆笑彈
53歲的胡家健從小在養豬場長大，對豬有著深厚的感情。他描述與豬的關係為「不可分割」，並分享了看到母豬難產時的心痛：「有時母豬難產痛到流眼淚，見到會心痛。」他每天清晨五點起床工作，已經四年沒有休息過。唱歌成了他的紓壓方式，他笑言豬群是他的忠實聽眾。他選唱《眼淚為你流》時，周國豐評價他為「一個好溫柔嘅殺手，如果你對住啲豬唱呢首歌，啲豬都會死得好甘心！」這番話令現場觀眾捧腹大笑。
劉洋深情演繹獲評審高度評價
來自雲南的42歲火鍋店老闆劉洋，他的演唱《默》讓周國豐感動不已。周國豐表示：「我認識那英的版本、張惠妹的版本，本來是一首很暗黑的歌，就是說世界沒有你，變得沒有顏色、聲音，我覺得你的感覺抓得非常的好。」
圖片來源：TVB