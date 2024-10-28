《中年好聲音3》首集爆笑點滴 胡家健「溫柔殺手」形象引爆笑彈

《中年好聲音3》由車婉婉主持，評審團包括肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒，每週日晚上8時30分於翡翠台播出。香港區賽事百強選手強勢登場，競爭激烈，昨晚（27日）首播的香港賽區已經出現五位獲得5燈全亮的選手，他們將直接晉級下一輪。其中包括經歷重大生活挑戰的「中年好司機」劉建偉、英國選手Dan James以及其他幾位表現出色的選手，如「中3王菀之」陳芷盈、「豬農」胡家健和「顏志恆師弟」張家豪，還有來自雲南的劉洋。

