中年好聲音4|39歲黃藝輝原創曲《凌晨香港》不夠力 海兒被真誠打動

39歲音樂製作人黃藝輝昨晚在《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》舞台上獻唱原創作品《凌晨香港》，開口第一句已經震撼全場。這位唱作型參賽者憑藉真誠嗓音成功打動評判海兒，最終獲得3燈佳績，而海兒更在現場透露自己的夜瞓習慣，令現場氣氛更加溫馨。黃藝輝的表演不僅展現了他的創作實力，更讓評判們對他的音樂態度留下深刻印象。