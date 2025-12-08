中年好聲音4|39歲黃藝輝原創曲《凌晨香港》不夠力 海兒被真誠打動

39歲音樂製作人黃藝輝昨晚在《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》舞台上獻唱原創作品《凌晨香港》，開口第一句已經震撼全場。這位唱作型參賽者憑藉真誠嗓音成功打動評判海兒，最終獲得3燈佳績，而海兒更在現場透露自己的夜瞓習慣，令現場氣氛更加溫馨。黃藝輝的表演不僅展現了他的創作實力，更讓評判們對他的音樂態度留下深刻印象。

黃藝輝開口即震撼全場奪3燈

在昨晚播出的《中年好聲音4》第三集中，黃藝輝以一首自創的《凌晨香港》登場亮相。這位39歲的音樂製作人甫一開口演唱，便以其獨特的嗓音質感瞬間抓住了在場所有人的注意力。他的聲線帶著一種深夜時分特有的滄桑感，完美詮釋了歌曲中對香港凌晨時光的描繪。經過一輪精彩演出後，黃藝輝成功獲得3位評判亮燈支持，為自己在比賽中開了一個好頭。

海兒大讚聲音坦誠更自爆夜瞓習慣

評審們雖然非常讚賞他的創作熱情及態度，但直指其唱歌不夠力，高音基本「唱爆咗」，而海兒直言被他的真誠打動。她在點評時表示：「我係好鍾意你把聲，因為好坦誠好真誠嘅聲嚟嘅。」更令人意外的是，海兒還在現場透露了自己的生活習慣，坦承自己也是夜瞓一族。她感性地說：「我都好多謝你寫咗首歌畀凌晨嘅香港，因為自己都好夜瞓，I think is a good vibe.」這番話不僅展現了她對歌曲的共鳴，也讓觀眾看到了評判更人性化的一面。，肥媽好心相勸：「依家啲人寫歌，後面啲音一啲要拉高嘅，咁我哋以前啲唔拉高嘅歌係咪唔好聽？你首原創歌唔需要專登為比賽拉高，咁樣就冇character（個性）。」

周國豐溦溦點評表演態度與技巧

其他兩位評判周國豐和谷婭溦也對黃藝輝的演出給予了中肯的評價。周國豐特別欣賞黃藝輝在創作中展現的個人態度，他認為：「你有你嘅態度，尤其係你嘅創作當中，對於表演者嚟講，嗰個態度係好緊要先至會令人記得。」這番話肯定了黃藝輝作為創作歌手的獨特魅力。然而溦溦則從技術層面提出了建設性意見，她指出：「你把聲真係幾好，但你一到後面嘅時候越嚟越唔穩陣，如果你後面冇爆得咁犀利可能會好啲。」

中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
中年好聲音 黃藝輝 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

