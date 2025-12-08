中年好聲音4|39歲黃藝輝原創曲《凌晨香港》不夠力 海兒被真誠打動
39歲音樂製作人黃藝輝昨晚在《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》舞台上獻唱原創作品《凌晨香港》，開口第一句已經震撼全場。這位唱作型參賽者憑藉真誠嗓音成功打動評判海兒，最終獲得3燈佳績，而海兒更在現場透露自己的夜瞓習慣，令現場氣氛更加溫馨。黃藝輝的表演不僅展現了他的創作實力，更讓評判們對他的音樂態度留下深刻印象。
黃藝輝開口即震撼全場奪3燈
在昨晚播出的《中年好聲音4》第三集中，黃藝輝以一首自創的《凌晨香港》登場亮相。這位39歲的音樂製作人甫一開口演唱，便以其獨特的嗓音質感瞬間抓住了在場所有人的注意力。他的聲線帶著一種深夜時分特有的滄桑感，完美詮釋了歌曲中對香港凌晨時光的描繪。經過一輪精彩演出後，黃藝輝成功獲得3位評判亮燈支持，為自己在比賽中開了一個好頭。
海兒大讚聲音坦誠更自爆夜瞓習慣
評審們雖然非常讚賞他的創作熱情及態度，但直指其唱歌不夠力，高音基本「唱爆咗」，而海兒直言被他的真誠打動。她在點評時表示：「我係好鍾意你把聲，因為好坦誠好真誠嘅聲嚟嘅。」更令人意外的是，海兒還在現場透露了自己的生活習慣，坦承自己也是夜瞓一族。她感性地說：「我都好多謝你寫咗首歌畀凌晨嘅香港，因為自己都好夜瞓，I think is a good vibe.」這番話不僅展現了她對歌曲的共鳴，也讓觀眾看到了評判更人性化的一面。，肥媽好心相勸：「依家啲人寫歌，後面啲音一啲要拉高嘅，咁我哋以前啲唔拉高嘅歌係咪唔好聽？你首原創歌唔需要專登為比賽拉高，咁樣就冇character（個性）。」
周國豐溦溦點評表演態度與技巧
其他兩位評判周國豐和谷婭溦也對黃藝輝的演出給予了中肯的評價。周國豐特別欣賞黃藝輝在創作中展現的個人態度，他認為：「你有你嘅態度，尤其係你嘅創作當中，對於表演者嚟講，嗰個態度係好緊要先至會令人記得。」這番話肯定了黃藝輝作為創作歌手的獨特魅力。然而溦溦則從技術層面提出了建設性意見，她指出：「你把聲真係幾好，但你一到後面嘅時候越嚟越唔穩陣，如果你後面冇爆得咁犀利可能會好啲。」
