中年好聲音｜龍婷表明演唱會飛賣得貴自己冇話事權 稱大把青春想同TVB簽長約
表明自己好想同TVB簽長約
自從龍婷參加選秀節目《中年好聲音》之後，憑着動人嘅歌聲成功俘虜唔少家庭觀眾，人氣一直keep住急升，認真非常厲害！龍婷前日（ 15日）亮相myTV SUPER七周年嘅紀念活動，粉絲們空巢而出舉牌支持偶像，聲勢果然非常浩大，有傳媒問到龍婷會否與TVB簽約，龍婷直接表明覺得TVB給予佢好多，好想將來同TVB繼續合作，仲認為只係簽5至10年嘅長約，都唔夠喉，仲話自己大把青春可以用！
龍婷表明演唱會飛賣得貴 唔關自己事
無綫選秀節目《中年好聲音》收視非常強勁，成為城中熱話，搞到無綫急急腳為參賽者籌備演唱會，務求炒起話題。點知有關演唱會籌備詳情公布，網民狂插票價吊高嚟賣，票價分別為$980、$580 和$380 ，媲美李克勤、黎明等天王級歌手，龍婷就回應話呢場音樂會係一場慈善表演，票價係由主辦單位決定，自己就只係負責唱歌，仲話覺得愛心係冇價錢可言喎！
龍婷唔信比賽有內定冠軍 相信會公平公正
《中年好聲音》即將進入總決賽，坊間有傳比賽一早有定內定冠軍，搞到觀眾議論紛紛直言冇晒癮！目前總積分排名第二名嘅龍婷，同傳媒強調唔相信比賽有內定冠軍，認為要做到內定好難，相信比賽絕對公平公正。對於自己比賽的勁敵周吉佩，佢話唔會視佢為對手，仲話大家好老友，同樣珍惜站在舞台上表演嘅時光。對於有傳媒問到龍婷對於攞冠軍有冇信心，佢就交代覺得自己行到呢步已經贏晒，自己對於冠軍有啲衝勁，會落晒力咁話！
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