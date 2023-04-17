中年好聲音｜龍婷表明演唱會飛賣得貴自己冇話事權 稱大把青春想同TVB簽長約

憑着TVB選秀節目《中年好聲音》人氣急升嘅龍婷（小龍女），早前出席myTV SUPER七周年嘅紀念活動，大方接受傳媒訪問，表明想同無綫電視簽長約，話自己有大把青春，仲同傳媒賣口乖強調唔相信比賽有內定冠軍！