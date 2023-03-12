中年好聲音︱12強選手背景起底懶人包 激烈賽程不時更新

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》去年11月開播，經過一連幾個月龍爭虎鬥嘅比賽，終於進入尾段，由100人入圍到第五部曲次回合大唱譚校長金曲爭入12強。12強名單分別是李佳、涂家堯、顏志恒、曹敏寶、梁浩銓、林鉫徫、丁文俊、羅啟豪、周吉佩、支嚳儀、龍婷和吳大強。大戰前12強拍了一條宣傳片段，各自訴說有淚有愛有洋蔥的故事，讓觀眾對他們有更深入的了解。