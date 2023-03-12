中年好聲音︱12強選手背景起底懶人包 激烈賽程不時更新
李佳︱實力上海妹嫁老外 來港追夢開唱歌學校
「為了追夢，可以去到幾盡？」 李佳表示：「為了圓來香港當歌手嘅夢想，我可以放下英國所有，移民到香港。」李佳出生喺上海，父母以唱京劇為主，於80年代父親來香港演出，李佳當時跟隨父親邊聽邊唱鄧麗君、鳯飛飛、龍飄飄等歌曲。到十幾歲時開始參加歌唱比賽，李佳歌藝出眾，在上海當過歌手，之後定居英國，為英藉老公Sunny生了兩個囝囝成為全職媽媽。
由於李佳熱愛音樂，渴望能再次踏上舞台。某年探望居港的母親，發現自己好留戀香港，得到老公大力支持，她在16年11月舉家移民來港。隔年李佳參加了3個歌唱比賽，結果奪得兩個總冠軍同一個亞軍，成績非常彪炳。李佳還獲業界歌唱導師的賞識，推薦她成為歌唱導師，從此開設了屬於自己的歌唱學校。
涂家堯︱好勝大隻仔 目標入行做歌手
39歲身為婚紗銷售員的涂家堯，離婚後專注唱歌，坦言性格好強，參賽時曾好勝心強到對其他參賽者表明「我係嚟比賽唔係嚟識朋友…幾廿歲人我冇朋友咩？」但最後與一眾參賽者共同進退，被大家的真情融化了，變成戰友。比賽進入最後階段，涂家堯承認對名次唔再執著，留下好作品緊要過名次，而且冠亞季得三個人，其他參賽者始終會被淘汰，他認為最重要是可以留在舞台，以入行做歌手為目標。
顏志恒︱落選《新秀》遺憾多年 唱冧歌整喊肥媽
現年42歲的顏志恒，任職酒店廚師，他在《中年》面試時表示唱歌令他搵到唯一的成功感，因為讀書唔叻又唔靚仔，畢業後掛住搵食，放棄了理想，之後順理成章結婚生仔，未能繼續唱歌。顏志恒出場後人氣急升，原來他參加過《新秀》，不過就連複賽都入唔到，但他冇放棄，成日匿埋在屋企廁所日日唱，所以被封「浴室歌王」。
顔志恒由比賽開始至今，一直深受肥媽喜愛，多輪比賽下獻唱不少金曲，如深情演出《一首歌一個故事》獲評審一致好評，當中演繹親情歌《Mama I Love You》，更令原唱肥媽感動當場落淚，更帶挈顏志恒踏上紅館，在自己的個唱上表演。
曹敏寶︱出過4張發燒碟都紅唔起 無懼產後焦慮再戰舞台
即將在3月17日37歲生日的曹敏寶，曾用藝名曹蕙蘭入行，其姊曹敏莉在03年成為香港小姐冠軍，同年曹敏寶與好友朱智賢一齊參加女子組合Cookies的新成員選拔比賽，朱智賢名落孫山，曹敏寶就贏得亞軍，末幾她到澳洲升學，畢業後做過空姐、07年參加有線電視舉辦的線動真音樂全港公開賽奪得季軍，之後擔任節目主持，13年簽約成為環星娛樂（前名 MuiscNext）旗下歌手，14年至17年間以「Abo 阿寶」之名推出共4張發燒碟。
18年曾傳過同性緋聞的曹敏寶，在同年4月與任職科學家的男友林潤生結婚，隔年兒子林靖濤（Darius）出世後曹敏寶忽然暴肥，她曾解釋並非因為生B，而是生完之後食咗半年焦慮症藥物。育有一子一女的曹敏寶公開對傳媒坦承:「生完小朋友唔想再唱歌，唔想再見人，慶幸我人生最好朋友朱(朱智賢)，喺谷底扶番我起身。」
梁浩銓︱欠債被趕出家門 舞台上公開向父母道歉
年輕時的梁浩銓，曾因生意失敗欠債纍纍，時常被追債令父母造成極大困擾，最終被父母趕出家門斷絕來往。在最困難的日子梁浩銓試過在24小時營業的快餐店「借宿」，雖然難受，但他冇放棄，一日打幾份工努力還債，仲繼續堅持追夢「唱歌」，終於慢慢從逆境走出來。
梁浩銓早前在台上勇敢公開自己的過去，仲公開了寫給父母的道歉信，當中有一句：「其實我一直都有同親戚朋友打聽你哋嘅近況，我亦都有喺街度撞過你哋，但我真係冇勇氣上前同你哋講嘢⋯⋯我好想你哋原諒我呢個衰仔，我會一路努力做番好畀大家睇，希望你哋可以接受番我。」他更主動邀請父母親臨錄影現場為自己打氣，言語間充滿真誠，場面非常感人。
林鉫徫︱中性打扮加「肥底」受歧視無懼標籤登舞台顯實力
38歲的林鉫徫是位歌唱老師，其中性打扮多年來受盡冷言冷語，但他無被打沉，仲以音樂作為事業。林鉫徫表示有家長要求老師一定要長頭髮同著裙，才會讓小朋友跟這位老師學，她覺得深深不忿，希望透過這個節目為自己平反，其實唱歌是興趣，無關外形同性別事！她坦言以前好介意別人眼光，可能當時心智未成熟，亦未建立到自信心，覺得自己好似外星人。
十幾歲開始參加比賽的林鉫徫，被指發明星夢不切實際，直至辭去正職專心做音樂同歌唱老師，家人擔心、朋友亦唔支持，一針見血指其外形搵唔到食，受盡別人奚落。林鉫徫比賽中曾選唱《命硬》，反映出她對音樂的堅持，最後俘虜評審獲得5盞燈，肥媽當場大讚：「佢一開聲我就覺得好有感情。」
丁文俊︱94年新秀亞軍 做盡幕後多年 登舞台改寫命運
《新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽》是在加拿大溫哥華新時代電視舉辦，首屆94年冠軍是丁文俊，由於比賽合約有規定，每屆冠軍會代表溫哥華參加香港無綫電視舉辦的TVB全球華人新秀歌唱大賽，最後丁文俊奪得亞軍，手從此回流香港。丁文俊當年主要從事幕後工作，他曾笑言自己是「紅褲仔」，任何工作都要做。當時最令丁文俊高興的工作，就是代工作繁忙的蘇永康同樂隊練歌，不同的幕後工作亦令他對整個音樂製作過程變得熟悉，從而奠定其事業基礎。
49歲的丁文俊早前獻唱林子祥嘅《幾段情歌》，充滿感情的演繹獲評審大讚。肥媽話:「好鍾意佢嘅Feeling同Style，你唱嘅歌係林子祥，但一啲林子祥影子都冇。」周國豐就直指聽到起雞皮:「有啲歌年青聽時係愛情，中年聽時係人生，丁文俊版本係感受到人生，好正。」對丁文俊而言，他只想一嘗做主角的滋味。
羅啟豪︱節目中當配角如同「隱形」其母猛料竟為歌唱家
《中年好聲音》進入最後12強的階段，被稱「英國豪」的羅啟豪就愈戰愈勇，由開始至今，其表現淡定兼有一定的水準，每次都順利過關，但當事人曾公開承認比賽以來一直感到似「隱形人」。早前羅啟豪同媽媽的合照首次曝光，被發現其母劉英（Anne Lew）好猛料，陳奕迅23年新歌《盲婚啞嫁》MV中，就出現過劉英美妙的歌聲，獻唱《When I’m Dreaming》一曲。
原來在YouTube有不少劉英演出的影片，劉英自小受到爸爸薰陶愛上經典爵士英文歌，1969年15歲參加報章舉行的業餘歌唱大賽，由麗的電視轉播節目，最後奪得冠軍。其後劉英得到Anders Nelsson介紹，擔當Irene Ryder替工在美麗華酒店唱歌。後來放棄唱歌事業選擇組織家庭，生下三個小孩。大約十幾年前，劉英趁孩子長大重拾興趣，與多位志同道合的朋友組織歌唱團，又舉行慈善音樂會過足歌癮。
周吉佩︱曾組樂隊紅唔起解散 娛圈浮沉多年當閒角
早在07年21歲時，周吉佩參加有線電視舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》奪得亞軍，第二年簽約成為歌手出碟同擔任音樂節目主持。可惜當年遇上金融風暴，周吉佩被迫放棄歌手夢，轉行做傳媒機構的主播及記者。15年周吉佩成立了10年的樂隊sp’ACE加入Neway Star星娛樂公司，身為隊長的他是主音及結他手，17年推出同名EP，19年於旺角麥花臣球場舉辦過演唱會，不過翌年正式解散。sp’ACE曾於Youtube發佈3首翻唱Medley金曲，合共過百萬點擊率。08年周吉佩曾於新城勁爆頒獎禮奪得爆新登場創作歌手獎，同獲此獎的是王祖藍與王若琪。
在單親家庭長大的周吉佩，廿幾年來堅持追尋音樂夢，緣於患癌離世父親的鼓勵。36歲的他在《中年好聲音》表現出色，除打動一班觀眾外，亦成功感動到一直反對他繼續發「歌手夢」的太太Louise（黃彥欣），原來Louise都是半個圈中人，曾參加07年香港小姐，同屆冠亞季軍分別是張嘉兒、王君馨及周美欣。早年Louise曾客串過幾套電視劇，現在是全職媽媽及YouTuber，在《黑面媽x波包日記》YouTube頻道分享日常家庭生活。
支嚳儀︱被封「顏值擔當」人生勝利組創業做老闆
36歲的支嚳儀除了家庭幸福美滿，有個寶貝囝囝外，仲係一間自助烘焙店東主，當年開舖創業時，她利用自己以前任職製片及在NOW電視台做飲食節目主持的人脈，邀請到何超蓮、JW及倪晨曦等名人出席。支嚳儀更曾在10年以謝穎(原名)，參加TVB全球華人新秀歌唱大賽，獲得「網絡最具人氣獎」，同屆冠軍是胡鴻鈞。
比賽期間，不少網民大讚支嚳儀人靚聲甜，仲封她做「顏值擔當」，但原來支嚳儀自細就想加入娛樂圈，她曾經喺節目中透露：「以前媽咪一路反對我入行，但係我依家結咗婚生咗仔，仲創咗業做老闆，佢唔會唔畀我玩喇，Yeah！」支媽媽當日亦有到場為愛女打氣。
龍婷︱實力之選 央視《星光大道》2019年總冠軍
41歲龍婷有香港旺角小龍女之稱，早年移居香港認識了「旺角羅文」梁志源加入「旺角羅文歌舞團」，由17年開始在旺角西洋菜街行人專用區演唱，成為街頭歌手。後來行人專用區撤銷後，改在中環碼頭及西九龍文化區表演。龍婷原本學習舞蹈，16歲時因一次實習機會到廣東省中山市，在公園裏聽到陳慧嫻的《飄雪》，毅然決定放棄舞蹈轉行唱歌。16年9月龍婷參加內地節目《隱藏的歌手》第二季，19年再參加中央電視台大型選秀綜藝節目《星光大道》勇奪總冠軍。（同期對手香港人未必識，亞軍是吉仁蘇布德，季軍朱娜），現在她會在《香港旺角小龍女龍婷》YouTube頻道分享歌曲，點擊率好高。
20年龍婷曾因為《東張西望》的失實報道與無綫有爭執，事緣《東》播出了一段聲稱是由觀眾提供，龍婷在中環碼頭街演的片段，節目主持聲稱「上星期六」有四名以上市民在公眾地方聚集，罔顧「限聚令」。龍婷於當晚11時在社交平台發表聲明，指出片段拍攝正確日期是在限聚令發出之前。事隔不久，《東》在節目尾段作出澄清，指該片段由「一名熱心觀眾」提供，經查證後，實際是拍攝於「限聚令」實施前，並作出道歉。
吳大強︱71歲最年長參賽者 其子為無線力捧小生
在《中年好聲音》參賽者當中，吳大強以71歲最大年紀參加，首輪比賽唱英文金曲《Unchained Melody》，表演高難度的震音同高音，得到肥媽大讚。吳大強曾表示只當自己17歲，凡事做到最好，永不言敗，專唱英文情歌的他次次出賽都攞高分，人氣高企全城都識。
吳大強同太太都係公務員，不過已經退休多年，二人育有4個仔，三仔就係無綫力捧小生吳偉豪，即係劇集《愛．回家之開心速遞》嘅朱凌凌。吳大強夫婦4個仔都靚仔又有成就，大仔係消防隊長，二仔係飛機師，依家仲讀緊書嘅細仔就係part time model，一門四傑。吳大強曾自爆同譚詠麟當年「踢過波」，因他曾是流浪足球隊隊員，吳大強當年是青年軍，譚校長是預備組，二人一見面大講波經之外，仲會講埋無綫總經理曾志偉「壞話」。吳大強憶述曾經同曾志偉落場比賽踢足球，大爆對方「好茅」，試過被他剷波剷中！
中年好聲音丨12強MV《不再猶豫》
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看