中年好聲音 4｜五燈戰隊大熱倒灶！周國豐狠批表演似「水性楊花」？
《中年好聲音 4》團體戰爆出驚人賽果！賽前被一致看好，由袁帥、尤淑情、陳旭培、吳亦偉及「白羊君」組成的「五燈戰隊」，獻唱李聖傑名曲《手放開》竟大熱倒灶，演出更遭評審狠批！當中「閹尖王」周國豐更毫不留情，直斥其舞台編排猶如「水性楊花」，場面尷尬，究竟這隊強強聯手的夢幻組合出了甚麼問題？
中年好聲音4賽前壓力爆煲 袁帥地獄式訓練惹微言
由五位曾奪得五燈佳績的選手組成的「五燈戰隊」，從組隊一刻已背負巨大期望，壓力爆煲。隊長袁帥為求完美，對組員進行地獄式訓練，他更親自「解畫」道：「我話你哋每日一定要同我唱一次隻歌，但最後淨係得我做咗。」似乎暗示隊員練習不足。雖然訓練過程緊張，但隊員間感情深厚，唯一女將尤淑情更感性表示已視隊友為家人：「我哋練習到唔瞓覺，我哋連發夢都係諗住大家點行…真係好愛佢哋，我覺得佢哋就係我屋企人。」沒想到這份家人般的感情，卻未能在舞台上轉化為團隊默契。
中年好聲音4周國豐狠批「水性楊花」：一乘五唔係五
「五燈戰隊」在演繹《手放開》時，採用了四位男士輪流與唯一女將尤淑情合唱的編排，原意或為突出女聲，豈料卻換來評審周國豐的尖銳批評。周國豐直言這種編排予人觀感不佳，狠批道：「好濫情咁，咁多男士走嚟走去」。他更一針見血地指出團隊合作問題，拋出金句：「你哋五個人本身唱功係各自有一個水準，依家反而令我哋覺得點解一乘五唔係五？」言下之意直指五位強者未能融合，反而互相拖累，令演出效果大打折扣，未能發揮出一加一大於二的化學作用。
中年好聲音4海兒直指太自我 團隊合作徹底崩盤
除了周國豐，另一位評審海兒亦對「五燈戰隊」的表現感到失望。雖然她在欣賞表演時一度面露陶醉，但點評時卻坦言團隊存在「太自我」的問題，未能真正融為一體。海兒向他們建議：「你哋係要擺低少少自己、要去 Blend 多少少，首歌去到最後好似有少少 Fighting。」她的評語正正點出了團隊賽的關鍵，即使個人能力再強，若不懂得互相遷就和配合，只會淪為一盤散沙。這次「五燈戰隊」的失利，無疑為所有參賽者上了寶貴的一課，證明了團隊精神遠比個人主義重要。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期