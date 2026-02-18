中年好聲音 4｜企鵝人領軍唱到肥媽爆喊！結實胸肌意外成全晚焦點！
《中年好聲音 4》團體戰上演驚天逆轉！由大熱門「企鵝人」領軍的隊伍，憑藉一曲《到此為止》感動全場，不但令主持車婉婉大叫「水煲爆爆地」，更唱到評審肥媽當場眼濕濕！然而，除了動人歌聲，當晚的最大亮點竟是「企鵝人」首度曝光的強勁胸肌，意外成為網民洗版討論的焦點，畫面極震撼！
中年好聲音4企鵝人組隊擺烏龍 意外撮合最強默契
由「企鵝人」領軍，與鄭家聲、蔡宓婕、麥曉東及王卓樂組成的隊伍，賽前充滿趣味插曲。身為第一個揀歌的「企鵝人」坦言，選唱《到此為止》原意是想吸引與自己年紀相近的80後隊友，豈料最後竟吸引了幾乎全是90後的成員，令他大失預算。不過，這個意外組合卻產生了極佳的化學作用，「企鵝人」大讚：「我哋溝通好有效，有一種同聲同氣感覺。」隊員麥曉東亦力撐隊長領導有方：「要夾到時間練啦、要排位啦，好彩有組長，佢畀咗好多 idea 我哋。」可見團隊氣氛極佳。
中年好聲音4克服和音危機感動全場 車婉婉：我個水煲爆爆地
雖然綵排時一度被指有「和音」危機，但「企鵝人組」在正式上場時完美克服弱點，五人聲音和諧交融，唱出了超強感染力。他們的深情演繹令全場動容，主持車婉婉聽畢即大拋經典金句：「我個水煲爆爆地」。評審肥媽亦被深深打動，笑言要「猛咁飲茶」來冷靜自己：「因為我已經著著地（想喊），企鵝人好重要，佢嘅聲好靚，同埋大家都有投入嗰個感情。」谷婭溦和海兒亦一致給予高度評價，大讚：「五種唔同聲音擺埋一齊，去表達隻歌嘅意思做到喎，呢樣嘢我好 Respect」、「Really Enjoy it」，肯定了他們出色的團隊合作。
中年好聲音4企鵝人隱藏版強勁胸肌曝光 網民洗版求IG
當晚除了歌聲，「企鵝人」的健碩身材亦成為另一大亮點。在表演期間，他隱藏在衣服下的強勁胸肌線條若隱若現，瞬間引爆網民熱議，討論區被瘋狂洗版！網民紛紛留言大讚：「估唔到企鵝人除咗唱得，仲咁大隻！」、「呢個胸肌太屈機，求IG！」、「聽到好感動，但對眼完全被胸肌吸引住！」。這個意外的焦點，令「企鵝人」人氣再度急升。想知更多關於「企鵝人」的精彩表現，就要密切留意本周日晚初六播出的新一集《中年好聲音 4》！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期