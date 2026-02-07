中年好聲音 4｜42歲前冠軍何晶晶選錯歌遭狠批！曾揮低鄭俊弘 今含淚謝家人？
明晚（2月8日）播出的《中年好聲音 4》戰況激烈，42歲前新秀冠軍何晶晶獻唱高難度歌曲《Lydia》竟大失準則，遭評審狠批揀錯歌！曾揮低鄭俊弘奪冠的她，在台上感觸落淚，場面令人心酸，究竟評審說了甚麼令她如此崩潰？
明晚PK賽直擊 何晶晶獻唱Lydia遭評審狠批
《中年好聲音 4》「70 強一對一 PK 賽」第 3 回賽況升溫，現職家庭主婦的42歲參賽者何晶晶，選唱了極具挑戰性的歌曲《Lydia》。可惜，她的演出似乎未能打動評審團，反而惹來一番批評。肥媽（Maria Cordero）雖然讚賞何晶晶的唱功有進步，但直言感覺她未能駕馭《Lydia》這首歌。而另一位評審張佳添更是一針見血，著何晶晶需要重新評估自己的聲線，言下之意似乎對其表現相當不滿，令她的晉級之路聽起來有點牙煙！
昔日冠軍光環不再 何晶晶曾揮低鄭俊弘奪金咪大獎
翻查資料，何晶晶的背景絕不簡單！她原來是前《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽的冠軍，更勇奪「金咪大獎」，而當年的手下敗將竟然包括現時當紅的歌手鄭俊弘！頂著昔日冠軍的光環參賽，壓力自然不少。如今從家庭主婦身份重返舞台，卻在選曲策略上失利，從昔日的高峰到今天被評揀錯歌，巨大的落差相信讓她百感交集。
何晶晶台上感觸爆喊 全因台下母親妹妹溫情支持
面對評審的直接批評，加上背負著昔日冠軍的沉重壓力，何晶晶在台上終於忍不住情緒，感觸含淚。不過，讓她落淚的並非只有評審的負評，更是因為看到觀眾席上一直默默支持她的母親及妹妹。在家人的溫情鼓勵下，她流下感動的淚水，並在台上公開感謝家人，場面既心酸又溫馨，盡顯比賽背後的人性掙扎與親情的可貴。
