中年好聲音 4｜團戰新賽制殘酷升級！增設盲選導師兼派「免死金牌」？
《中年好聲音 4》戰況愈演愈烈，40強選手即將迎來全新團體戰！今次賽制將迎來殘酷大革新，不但淘汰人數增加，更震撼加入三位神秘歌唱導師進行盲選，被選中的幸運兒更可獲「免死金牌」保送晉級。新賽制勢必引發連場激鬥，究竟誰能掌握策略突圍而出？
中年好聲音4團戰賽制大革新 盲選導師手握生殺大權
今次團體戰將40強選手分成八隊，每隊五人，根據上回合成績輪流挑選包括《講不出聲》、《情人知己》、《呼吸有害》等八首指定歌曲進行對決。賽制極為殘酷，比賽後最低分的一組需要淘汰兩名成員，而第二及第三低分組別亦要各淘汰一人，意味著本回合將有四位參賽者止步。更刺激的是，節目組新增了三位歌唱導師，包括教唱界KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布 Sir）及高少華（銀老師），他們將以盲選方式，在後台各自挑選三位心水選手，這九位被選中的參賽者將直接影響戰局，令比賽增添大量未知之數。
中年好聲音4九位幸運兒獲「免死金牌」 隨時扭轉淘汰命運
新賽制的最大亮點，莫過於「免死金牌」的出現。三位新加入的歌唱導師將在團戰對決中，以盲選方式各自選出三位心水選手作為學員，這九位被選中的參賽者，在本回合將獲得「免死金牌」，意指無論其隊伍最終得分如何，他們都絕對不會被淘汰，直接保送晉級。這張「免死金牌」不僅是個人護身符，更能為所屬隊伍額外增加1分總分，隨時可能在分秒必爭的賽況中扭轉乾坤，左右整隊人的命運。這個新規則勢必影響各隊的內部策略與參賽者心態，令戰況更加複雜難測。
中年好聲音4八首金曲成對決歌單 網民預測死亡之組
本輪團戰的八首對決歌曲均為經典金曲，包括關菊英《講不出聲》、葉蒨文《情人知己》、莫文蔚《呼吸有害》、黃小琥《沒那麼簡單》、太極樂隊《Crystal》、連詩雅《到此為止》、李聖傑《手放開》及陳奕迅《最佳損友》。由於選手需根據上回合成績高低，輪流挑選心水歌曲，強者將有優先選擇權。消息一出，網民已紛紛展開熱烈討論，預測哪首歌曲最難駕馭，以及哪些選手組合將會成為「死亡之組」。不少網民認為《呼吸有害》及《最佳損友》等情感層次豐富的歌曲，將極度考驗團隊的默契與編曲能力，隨時成為晉級或淘汰的關鍵。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期