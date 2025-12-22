中年好聲音 4｜歌唱導師彭梓嘉唱功嚇窒評判！周國豐驚呼：我以為你係安雅希？
昨晚（21日）播出的《中年好聲音 4》戰況激烈，再誕生3名5燈選手！當中歌唱導師彭梓嘉憑一曲《我等到花兒也謝了》震撼全場，其超強唱功更令評審周國豐一度錯認她是《中2》猛將安雅希。
彭梓嘉超強唱功登場 周國豐嚇到當場認錯人
昨晚香港賽區正式展開，其中本身為歌唱導師的彭梓嘉，選唱張學友經典金曲《我等到花兒也謝了》，憑藉其穩健台風及充滿感情的演繹，成功打動所有評審，輕鬆奪得5燈滿分佳績！她的表現令全場驚艷，尤其是向來出名「手緊」的評審周國豐，更直言被她的歌聲迷惑，在評判席上驚訝表示，一度以為是上季實力選手安雅希回歸參賽，場面相當有趣，足證彭梓嘉的歌唱實力已達專業級數。
眾評審激讚彭梓嘉表現 溦溦：一開聲就被打動
彭梓嘉的完美演出獲得評審團一面倒激讚，完全俘虜了他們的心。周國豐率先大讚：「一開牌嘅時候，其實我以為你係安雅希，除咗外型之外，我覺得你拿捏嘅感情係好好…我相信你喺呢個舞台入邊會行好遠」。溦溦亦被深深打動：「一開聲，其實我哋就俾你把聲打動咗，我覺得唱得好嘅地方就係你嘅口氣，你帶到我哋入呢個Moment 所以非常之好。」張佳添更稱讚她為100強選手開了好頭：「你幫我哋《中 4》100 強做咗一個好好嘅頭，因為你展示到你有胸腔、頭聲同埋混聲…你設計呢首歌嘅時候你嘅Phrasing、你嘅拍子感，你嘅高低起伏全部有思考過，而你係 Delivered 到。」
彭梓嘉出道21年辛酸史起底 曾為旺角最紅街頭歌手
其實彭梓嘉並非音樂新人，早在2004年已憑著唱廣告歌和電影音樂出道，至今已21年。多年來，她曾為超過30套電影獻唱配樂，可惜在主流樂壇的發展一直不算順利。不過她並未放棄，更轉戰旺角街頭獻唱，在短短兩年間成為當時菜街最紅的女歌手之一，累積了大量演出經驗。彭梓嘉在演藝圈默默耕耘多年，從未放棄登上紅館開演唱會的夢想，這次在《中年好聲音 4》舞台上石破天驚，可謂是多年努力的成果，讓觀眾更期待她之後的表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期