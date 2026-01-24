中年好聲音 4｜評審海兒反差萌爆紅！親授「Pat Pat飆高音」秘技震驚網民！
海兒見參賽者秒變少女 聽催淚故仔感性爆喊
在《中年好聲音 4》的評審席上，海兒展現出極大的反差萌，讓觀眾留下深刻印象。當參賽者莫煥基以充滿魅力的Jazz版演繹《我有我愛你》時，鏡頭捕捉到海兒一邊撳燈，竟忍不住一邊甜笑，神情盡是欣賞，流露出可愛的少女心。然而，當她面對感人故事時，又會立即切換到感性模式。在聽畢選手范子睿為紀念亡婆而創作的歌曲《527》後，海兒被其孝心及悲傷故事深深觸動，當場淚崩，更哽咽分享自身經歷，坦言因工作繁忙而未及時回電給婆婆，並感觸地說：「今日都好多謝你帶呢首歌嚟畀我哋…所有嘢都係一個 Good timing.」盡顯其溫暖及真性情。
海兒專業一面曝光 親授「Pat Pat夾筆」飆高音秘技
除了可愛和感性，海兒的專業實力同樣不容忽視。向來樂於向參賽者傳授歌唱技巧的她，在節目中更即場向71歲的選手郭哲宏傳授一個獨特的飆高音小竅門，名為「Pencil Technique」。這個技巧的原理既有趣又專業，海兒詳細解釋道：「你就係幻想你 Pat pat 夾住一支筆，你就可以用埋你大髀 Pat pat 嘅肌肉力量，咁啲高音就會易啲唱。」這個「Pat Pat夾筆」的生動比喻，不但讓參賽者秒懂發力技巧，更讓全場觀眾捧腹大笑，充分展示了她將專業知識化繁為簡的教學能力，以及風趣幽默的一面。
海兒評審風格多變 回顧三大圈粉時刻
海兒在《中年好聲音 4》中憑藉多變的評審風格成功圈粉無數，其立體形象深入民心。以下三大時刻最能代表她的魅力：
可愛一面：在點評參賽者莫煥基的Jazz版《我有我愛你》時，海兒展現出純粹的少女心，甜笑撳燈的畫面被網民大讚反應真實又可愛。
感性一面：被范子睿紀念亡婆的原創歌曲《527》深深觸動，淚灑當場並罕有地分享自身經歷，展現出強大的同理心與溫暖個性。
專業一面：向71歲選手郭哲宏大方傳授獨門的「Pencil Technique」，以有趣易明的方式分享實用的歌唱技巧，盡顯其深厚的專業實力與樂於助人的態度。
網民洗版激讚反差萌：「又靚又專業又貼地！」
海兒在節目中的多面向表現，引發網民熱烈討論，不少人表示被她的反差萌「圈粉」。網上留言一面倒地讚賞：「海兒好得意，睇莫煥基表演個樣勁冧！」、「聽佢講婆婆嗰段我都喊埋一份，好真誠，唔係扮嘢。」、「『Pat Pat夾筆』係咩玩法？笑死，但又好似好有用！呢啲評審先好睇！」、「完全被海兒圈粉，又靚又專業又貼地！」、「佢啲評語好到位，唔會淨係講啲虛無縹緲嘅嘢。」可見海兒憑藉其獨特魅力，已成為《中年好聲音 4》的一大亮點。