中年好聲音4｜郭美汐孖71歲爸爸郭哲宏「父女檔」參賽 周國豐驚訝：歡迎你全家參與！
本周日晚《中年好聲音 4》出現溫馨又震撼的一幕！來自新加坡的父女檔郭美汐及71歲郭哲宏前後腳登場，憑藉超強唱功打動全場。女兒郭美汐聲線溫柔自然，父親郭哲宏更被肥媽大讚有「老火湯」級數功力，向來嚴格的評審周國豐更罕有地力邀他們全家參賽，究竟這個「音樂世家」有何驚人來頭？
女兒郭美汐溫柔聲線獲讚天然Charm
來自新加坡的女兒郭美汐率先登場，演唱《不想讓你知道》，其聲線既溫柔又自然，當她唱到「微微笑」三個字時，更同時贏得三名評審撳燈！谷婭溦聽得相當陶醉，大讚：「好鍾意你把聲，天然嘅 Charm。」海兒亦表示期待她之後的表現：「佢聲音嘅力係柔嘅力，Really look forward。」周國豐則稱讚她的技巧：「字與字之間連接好溫柔、好 Smooth。」郭美汐憑藉溫柔而有力的聲線，成功為「郭氏家族」打響頭炮。
71歲郭哲宏「老火湯」唱功獲周國豐曲線激讚
緊接女兒登場的，是71歲前音樂工程師郭哲宏，他獻唱一曲《塵緣》，其充滿人生閱歷的歌聲獲肥媽大讚「好優雅」，更以美食比喻父女兩人的唱功：「滾湯同老火湯真係爭好遠。」谷婭溦亦大讚：「唱得好優美，令我哋好沉醉。」而出名嚴格的周國豐，更罕有地向郭哲宏「曲線」送上超高評價，並公開邀請他們全家參賽：「郭前輩，你屋企仲有幾多人？其實我哋《中年好聲音》係歡迎你全家參與。我覺得係遺傳，我好鍾意郭爸爸嘅感情，冇番咁上下人生閱歷其實係唱唔到。」
父女背景大起底 同為新加坡歌唱比賽猛人
郭氏父女的超強唱功源於優良的音樂基因，兩人均是新加坡歌唱比賽的猛將。原來，71歲的父親郭哲宏曾於2005年在新加坡《黃金年華》歌唱比賽中勇奪冠軍，歌唱實力早獲認證。而女兒郭美汐亦不遑多讓，同樣在2005年參加過當地大型歌唱節目《絕對 SuperStar》，並成功殺入24強，當年的模樣相當活潑可愛。這次父女檔前後腳出戰《中年好聲音 4》，完美展示了音樂才華的傳承，難怪獲評審力讚是「音樂世家」。
