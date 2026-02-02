中年好聲音 4｜藝人「白眉鷹王」唱《假使有日能忘記》奪5燈！網民激讚：估唔到有驚喜
《中年好聲音 4》昨晚（1日）有藝人代表驚喜登場，其中蒙面參賽的「白眉鷹王」憑著深情演繹《假使有日能忘記》，一舉拿下5燈佳績，表現令人眼前一亮！有別於觀眾對藝人參賽的既有印象，「白眉鷹王」的表現引來網民洗版式激讚，大讚他進步神速，究竟他如何帶來如此大的驚喜？
「白眉鷹王」驚喜登場 憑《假使有日能忘記》奪5燈
昨晚節目有兩位藝人代表「獅子王」與「白眉鷹王」神秘登場，為賽事增添不少追看性。其中，「白眉鷹王」選擇獻唱經典情歌《假使有日能忘記》，其溫柔而富有感情的聲線，加上穩定的發揮，成功打動評審團，最終榮獲5燈直接晉級。這個意想不到的賽果，不但令現場氣氛高漲，更在網絡上掀起熱烈討論，成為當晚一大亮點。
網民洗版大讚「白眉鷹王」進步：揀啱歌表現零瑕疵
節目播出後，網民的焦點完全落在「白眉鷹王」的突破表現上，討論區被讚賞的留言瘋狂洗版。不少網民直言對他刮目相看：「估唔到鷹王係有啲驚喜，恭喜攞到 5 燈晉級」、「聲好靚，真係好聽！」更有網民精闢分析他成功的關鍵在於選歌得宜：「今次白眉鷹王的確係唱得好聽，一聽就知佢揀啱咗屬於佢自己音域嘅歌」。網民普遍認為他表現近乎完美，紛紛留言鼓勵：「唱到首歌算無咩瑕疵！很好呀加油！」
