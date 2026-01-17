中年好聲音 4｜43歲男團製作人羅陽獻唱《頭髮亂》 突被靚女嚇到甩Beat兼發呆！
廣告
今集《中年好聲音 4》驚現爆笑一幕！43歲男團製作人羅陽獻唱張學友經典快歌《頭髮亂了》時，竟因被評審海兒撳燈「現身」嚇到當場「窒偈」，不但甩Beat更呆立當場，場面極度尷尬又搞笑。究竟這位怕醜製作人背後有何故事？評審們又如何評價這次「放送事故」？
羅陽大送心心突窒偈 舞台驚現爆笑放送事故
現年43歲的羅陽，自我介紹時稱自己是男團製作人，他選唱《頭髮亂了》時更加入大量舞台動作，一邊大晒假音，一邊向觀眾大送心心，節拍感十足，成功炒熱全場氣氛。然而，當評審海兒撳燈「現身」後，全情投入的羅陽竟被突然亮起的評審樣貌嚇到魂飛魄散，當場「窒偈」兼發呆，更一度甩Beat，與前半段的投入表現形成極大反差，爆笑場面令全場觀眾忍俊不禁。
肥媽爆笑提議搞女團 周國豐狠批揀錯歌
對於這次舞台意外，評審們的反應兩極。肥媽見羅陽對著女生如此怕醜，即場大搞Gag，幽默地建議他轉型搞女團：「你未見過靚女咩？做吓女團習慣吓見靚女啦，你本來唔止兩盞燈。」意指若非被嚇到失準，他本應獲得更高分數。另一邊廂，評審周國豐則顯得相當嚴肅，直指羅陽揀錯歌，認為其表演與歌曲完全不搭：
「佢明明有質素，點解要揀《頭髮亂了》，完全唔係你嘅擅長，你要唱《頭髮亂了》就唔好著到咁樣吖大佬，點解會著到咁樣架。」
男團製作人身份大起底 原來係怕醜男
羅陽在台上怕醜的表現，與他「男團製作人」的專業身份形成強烈「反差萌」，引起全場熱議。作為一個理應在幕後指導偶像、見慣大場面的製作人，自己站上舞台面對評審時卻表現得如此青澀，更被女評審嚇到發呆，這個意想不到的反應，反而成為他最吸睛的個人特色。有觀眾認為，正是這種真實又帶點尷尬的怕醜性格，讓他的表演更添趣味和記憶點。
網民熱議羅陽反差萌：又尷尬又好笑！
節目播出後，羅陽的「窒偈」片段立即在網上瘋傳，引發網民熱烈討論。大部分網民都認為場面非常爆笑，並被他的反差萌所吸引，紛紛留言：「睇到我笑死，個樣勁無辜！」、「製作人自己上台就腳軟，反差太大了吧！」、「又尷尬又好笑，今集MVP一定係佢！」亦有網民討論評審的反應：「周國豐又咁mean，其實幾可愛呀！」、「支持肥媽，快啲幫佢搞返隊女團練膽！」，可見羅陽這次失誤反而為他贏得了不少觀眾緣。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期