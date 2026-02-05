中年好聲音 4｜43歲羅陽跳唱《愛火花》！獨創「夾夾舞」笑喊肥媽 獲封譚輝智2.0？
今集《中年好聲音 4》氣氛爆燈！來自北京的43歲音樂製作人羅陽，憑一首《愛火花》及獨創的「夾夾舞」震撼全場，胖嘟嘟的身形配上可愛舞姿，令評審肥媽笑到標眼淚，海兒更笑到肚痛！究竟他的表演有幾爆笑，更被點名挑戰「中2舞王」譚輝智？
羅陽紅褲「夾夾舞」登場 評審笑到失控
今集娛樂性絕對爆燈！43歲北京音樂製作人羅陽穿上搶眼的皮褸紅褲登場，選唱郭富城的經典快歌《愛火花》。他胖嘟嘟的身形隨音樂扭動，跳出獨特的「夾夾舞」，可愛舞姿與歌曲的火辣形成極大反差萌，瞬間點燃全場氣氛。5位評審在台下更是睇到賞心悅目，肥媽當場笑到流眼淚，而海兒更誇張到笑至肚痛。主持人車婉婉更忍不住即場模仿羅陽「夾住雙腳」的舞姿，場面極度搞笑。羅陽則尷尬笑稱，舞步其實是旗下男團幫忙編排，只是自己跳得比較差而已。
肥媽力撐舞步有風格 周國豐召喚譚輝智鬥舞
雖然舞姿趣怪，但羅陽的表演卻贏得評審們的讚賞。笑到喊的肥媽邊抹眼淚邊為羅陽平反，大讚他有個人風格：「佢好有自己個人風格，條紅褲冇得頂！」更強調那不是亂跳：「嗰啲係舞步嚟㗎！」而評審周國豐則表示佩服羅陽豁出去的心態，更精闢分析他的唱法：「羅陽用咗慢歌方式唱快歌，就變咗『夾夾夾』咯」。最令人驚喜的是，周國豐更搞鬼地即場召喚「中2舞王」譚輝智，提議讓羅陽與他鬥舞，似乎有意將他打造成「譚輝智2.0」，令觀眾期待值爆錶！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期