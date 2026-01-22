中年好聲音 4｜貓女郎登場引發罵戰！肥媽遭周國豐挑機 爆seed鬧爆：「係咪未畀人鬧過？」
《中年好聲音 4》除了緊張刺激的比賽，評審之間的互動亦是焦點！在即將播出的第九集，早前引發熱議的「貓女郎」將再度登場，其演出竟意外引發肥媽與周國豐的「腹式呼吸」之爭，周國豐更抵死挑機，令肥媽當場爆seed鬧爆，場面極度爆笑！
貓女郎獻唱《練習》 海兒建議放鬆肚皮
在今集「一對一PK賽」中，藝人代表「貓女郎」將會回歸舞台，獻唱歌曲《練習》。在她表演過後，評審海兒給予專業建議，指出許多女藝人因習慣縮肚，導致肌肉慣性向內收，影響呼吸。海兒溫馨提示「貓女郎」：「要識得放番鬆個肚皮。」這個關於「腹式呼吸」的建議，本是為了幫助參賽者進步，沒想到卻成為了另一場「大戰」的導火線，矛頭更直指評審席上的肥媽！
周國豐抵死挑機 肥媽爆seed鬧爆：我唔使縮肚
聽到海兒的「縮肚論」後，一向鬼馬的評審周國豐隨即抵死地向身旁的肥媽挑機，笑著問：「呢個係咪要問阿媽？你而家係咪縮緊個肚？」面對突如其來的挑釁，肥媽亦不甘示弱，立刻「接招」並火力全開鬧爆周國豐：「唔使縮㗎我個肚皮，不嬲都凸出嚟，所以我咁好氣，（你）係咪未畀人鬧過？」肥媽中氣十足的霸氣回應，不但完美示範了何謂「好氣」，更引得全場爆笑，令緊張的比賽氣氛瞬間變得輕鬆有趣，盡顯評審之間的化學作用。
評審團火花四濺 節目娛樂性十足
《中年好聲音 4》的評審團由肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦組成，五位評審除了具備專業的音樂知識，他們之間風趣幽默的互動，更成為節目的一大看點。這次肥媽與周國豐因「腹式呼吸」而引發的爆笑互嗆，再次證明了評審們的真性情和娛樂效果。這些意想不到的火花，讓觀眾在欣賞參賽者精彩演出的同時，也能感受到評審席上的歡樂氣氛，大大增加了節目的追看性，想看更多爆笑場面，就要密切留意節目播出了。
