中年好聲音 4｜頭號殺手范子睿唱原創歌《527》悼念亡婆 肥媽海兒爆喊揭心碎故事！
范子睿獻唱原創歌《527》 揭開塵封心碎往事
在最新一集的《中年好聲音 4》中，被視為實力唱將、有「頭號殺手」稱號的選手范子睿，選擇獻唱自己的原創歌曲《527》。當他一開口，深情的演繹已令全場屏息。表演結束後，他透露歌名《527》其實是一個日期，用以紀念於2022年5月27日仙遊的婆婆。范子睿續指，由於自己是由婆婆一手帶大，感情非常深厚，婆婆的離世對他造成巨大打擊，令他一度將自己完全封閉起來，而這首《527》正是在那段最悲傷的時期寫下的，歌詞的每一句都充滿著對婆婆的思念與不捨，是他走出傷痛的一個重要出口。
肥媽海兒淚灑當場 海兒哽咽分享自身經歷
范子睿的真摯分享與歌曲的感人力量，瞬間觸動了所有評審。向來出名眼淺的肥媽，在聆聽過程中已忍不住淚流披面，到評語環節更一度哭至無法即時開口，場面令人心酸。而另一位評審海兒同樣被深深打動，感動得一再落淚。她更哽咽地分享自己的經歷，坦言范子睿的歌提醒了她要及時行孝：「今日都好多謝你帶呢首歌嚟畀我哋，前幾日婆婆打畀我，嗰日我做到好夜，到依家都未打返畀佢，所有嘢都係一個 Good timing.」海兒一番感性的話，盡顯其溫暖及真性情的一面，也讓現場氣氛更添感動。
「頭號殺手」用音樂治療傷痛 祖孫情深感動全網
范子睿與婆婆的深厚感情，以及他透過音樂自我療癒的過程，成為了當晚最動人的篇章。回顧這段故事的時間線，每一個節點都充滿情感：
2022/05：范子睿的婆婆於5月27日仙遊，對由婆婆一手帶大的他造成巨大打擊，讓他陷入人生低谷。
2022-2024：在婆婆離世後，范子睿一度將自己困在悲傷之中，並於該段時期寫下了紀念歌曲《527》，將無盡的思念與悲傷化為音符，作為情感的宣洩。
2026/01：范子睿勇敢地站上《中年好聲音 4》的舞台，獻唱這首意義重大的《527》，並分享自己的心路歷程，歌曲的真摯情感觸動了無數觀眾和評審，證明音樂是最好的治療力量。
網民洗版大讚感人：「聽到眼濕濕！」
節目播出後，網民的反應一面倒被范子睿的故事所感動，紛紛湧入討論區留言。輿論普遍大讚他的演出充滿感情，並對其孝心表示欣賞。有網民留言：「祖孫情永遠最催淚！聽到眼濕濕！」、「首歌好有故事，完全感受到佢對婆婆嘅愛。」、「范子睿唔只係殺手，仲係一個孝順孫！支持你！」不少網民亦被評審的反應觸動：「見到肥媽同海兒喊成咁，就知首歌幾有感染力。」、「多謝佢分享，提醒我要多啲關心屋企人。」、「海兒嘅分享都好touching，真係要及時行孝。」整個討論區被一片溫暖又感傷的留言洗版。