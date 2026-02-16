中年好聲音 4｜「六合彩之子」蔡國威爆喊揭自卑史 曾刪除唱歌功能 肥媽一句承諾震驚全場！
昨晚（2月15日）播出的《中年好聲音 4》戰況激烈，藝人參賽者「唐伯虎」蔡國威被淘汰後淚灑舞台，首度剖白因自卑而封印自己「唱歌功能」多年的心酸史。他含淚表示參加節目是為了重新學會唱歌，一番真情告白令全場動容，連評判肥媽都喊爆，更當場許下驚人承諾，究竟發生了甚麼事？
昨晚揭曉真面目 蔡國威唱《留低鎖匙》3燈止步
在昨晚的對決中，化名「唐伯虎」的蔡國威選唱張敬軒的《留低鎖匙》，雖然表現不俗，但最終僅獲3盞燈，不敵對手蔡宓婕演唱《給我一個理由忘記》所獲得的4燈。在節目尾聲，蔡國威與另外兩位藝人參賽者譚永浩、黃建東一同被宣布淘汰，並須除下面具揭曉真面目。當觀眾發現「唐伯虎」原來是「六合彩之子」蔡國威時，都感到相當驚訝，而他亦難掩失落之情，在台上感觸良多。
蔡國威爆喊剖白心聲：「我自刪了唱歌功能」
被淘汰後，蔡國威在台上終於忍不住淚水，剖白多年心聲。他坦言自己是參加歌唱比賽入行，但入行後發現許多人唱得比自己好，漸漸失去自信，更形容自己刪除了「唱歌功能」。他哽咽說：「我有睇《中年》，所有參加嘅人都好叻，我就諗今次有呢個機會，我就喺自己認為最冇用嘅一個『功能』度去學番少少嘢、去用番，或者夠膽喺人面前唱番歌哩！所以我先決定參加……」他續言，很開心5位評判都曾給他燈，這是一個很大的鼓勵，承諾會繼續努力嘗試。
「六合彩之子」形象深入民心 歌唱初心被遺忘
蔡國威多年來因主持六合彩攪珠，其「六合彩之子」的形象早已深入民心，觀眾對他的印象大多停留於主持人的身份，卻鮮有人知道他其實是歌唱比賽出身。這次他在《中年好聲音 4》的舞台上，才重新揭示了自己被遺忘的歌手夢。昔日因自卑而封印的歌喉，如今在中年舞台上再次響起，雖然未能晉級，但這份重拾夢想的勇氣，比勝負更為動人，也解釋了為何他的真情告白會引發如此巨大的迴響。
全場淚崩 肥媽豪言：「我一定搵人請你唱歌！」
蔡國威一番發自肺腑的真情流露，令全場觀眾及評判無不動容，不少人當場感動落淚，評判席上的海兒與肥媽亦哭得雙眼通紅。肥媽更被其追夢的決心深深打動，當場向他豪言承諾：「我一定搵人請你唱歌！」此話一出，為感人的場面增添了幾分溫暖與希望。網民亦紛紛洗版留言為蔡國威打氣：「聽得出佢真係好鍾意唱歌，好感動！」、「威仔加油，唔好放棄夢想！」、「肥媽好有義氣，真係樂壇大家長！」
