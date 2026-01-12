中年好聲音 4｜45歲蔡文駒唱《晚婚》奪5燈 張佳添激讚：沐浴在你聲音裡
蔡文駒全情投入獻唱 即時獲評審撳燈
在最新一集《中年好聲音 4》中，參賽者蔡文駒一開口便技驚四座，演唱時全情投入，其歌唱技巧更是達到爐火純青的境界，瞬間收穫評審們的一致好評。當他唱至一句「能不能」時，其蘊含的感情與穿透力，讓肥媽（Maria Cordero）即時表示聽到「毛管戙」（起雞皮疙瘩），而另一位評審張佳添更是毫不猶豫地即刻撳燈，以示對他表演的極致肯定。蔡文駒的演出不僅僅是唱歌，更像是在用聲音訴說一個充滿滄桑的故事，讓現場所有人都為之動容。
張佳添激動大讚蔡文駒：直情沐浴喺你男人聲音入邊
評審張佳添在蔡文駒表演後給予了極高評價，他激動地表示：「好似你呢啲聲音要喺中年好聲音先可以聽到，好有閱歷、好有滄桑感。」他進一步分析蔡文駒的技巧，指出他非常懂得運用胸腔和低音，聲音充滿磁性魅力，讓張佳添不禁讚嘆：「然後你好叻去 運用你嘅胸腔、低音，我直情覺得沐浴喺你男人嘅聲音入邊。」這句「沐浴論」足見蔡文駒的男聲魅力有多強大，完全征服了評審的耳朵。
肥媽谷婭溦聽到毛管戙 讚蔡文駒技巧昇華情感
除了張佳添，其他評審同樣對蔡文駒讚不絕口。肥媽在聽畢後，直言被他一句歌詞感動到「毛管戙」，可見其情感表達的穿透力。而評審谷婭溦亦有同感，她認為蔡文駒完美示範了何謂「技巧為情感服務」，並稱讚他是當晚第一位能做到此境界的參賽者。谷婭溦補充說：「你今日係第一位，你帶俾我哋唔單單係聲音上面嘅嘢，你係昇華咗成件事，你嗰種由心而出嗰種感覺 Touching。」這番話無疑是肯定了蔡文駒不只是一位技術型歌手，更是一位能用歌聲觸動人心的表演者。
周國豐點評蔡文駒超強實力：呢條路線好難有人挑戰你
就連向來要求嚴格、出名「手緊」的評審周國豐，這次也對蔡文駒的表現給予高度肯定。他精準地點評道，蔡文駒在歌曲結尾的處理尤其出色：「最後嗰四句係四個唔同嘅語氣好勁」。周國豐更直接斷言，蔡文駒在《中年好聲音 4》的賽道上已經建立了難以撼動的地位，他說：「今季中年，你呢隻路線好難暫時有人挑戰你，真係好強。」一眾評審的激讚，讓蔡文駒無疑成為本季的實力派標竿人物，後續表現令人期待。